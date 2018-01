Estorninos forman la figura de un ave en el cielo

ESPAÑA(Tomada de Cultura In)

La naturaleza es sabia, y las fotografías de Daniel Biber sobre el vuelo de unos pájaros estorninos lo confirman, según lo publicó Cultura Inquieta El fotógrafo alemán Daniel Biber ha capturado, durante una sesión de fotos, el vuelo de unos pájaros estorninos en España y como si de una coincidencia se tratase, cuando Biber comenzó a fotografiarlos ocurrieron, de repente, figuras que le llamaron la atención, lo cual, se volvió un verdadero espectáculo.Cientos de pájaros se movieron en lo que parece ser un organismo único coordinado: un pájaro más grande.El vuelo de estas aves junto a la figura que crearon provocó que los usuarios en redes sociales hablaran de ellos. No se sabe por qué las aves formaron esta figura, probable es que un depredador rondara por las inmediaciones y, de ahí que ocurriera el hecho. Es así que como si de un ave gigante se tratase, bien parecen decirle al depredador: "Soy más grande que tú".Las fotos le han valido a Biber un premio internacional de fotografía, sin embargo, Biber no se dio cuenta de que había capturado esas figuras hasta más adelante."Sólo cuando revisé las imágenes en el ordenador más tarde, me di cuenta de qué formación habían creado los estorninos", comentó al diario Daily Mail. "Estaba tan concentrado en tomar fotos en ese momento que no me había dado cuenta de que los estorninos habían creado un pájaro gigante en el cielo", añadió.