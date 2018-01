'Rapunzel argentina' con el Guinness al cabello más largo del mundo

(Tomada de la Red)

A la adolescente argentina Abril Lorenzatti, también conocida la 'Rapunzel argentina', le llega el pelo hasta los tobillos.La joven, que asegura no habérselo cortado desde los 7 años de edad, tiene una cabellera de 1,52 metros de largo, mientras ella misma mide 1,63 metros.Por este hecho extraordinario, Abril ha sido incorporada al Libro Guinness de los Récords.Todo comenzó hace diez años, cuando Abril quiso imitar el corte de la protagonista de la película 'Matilda'.Sin embargo, tan decepcionada quedó con el resultado, que se hizo un promesa."Y entonces dije: 'No me lo corto más'", confiesa la adolescente. El viento a veces le incomoda, porque, según explica, "al haber muchas ráfagas, puede hacer que se me haga incontrolable"."Por ahora no planeo cortarlo, así que quiero dejarlo crecer y crecer tanto como se pueda", declara Abril con un tono lleno de optimismo jovial. "Tengo pensado en un futuro lejano hacer algún corte", admite."En la calle suelen pararme para hacerme preguntas, como hace cuánto que no me lo corto, si pienso cortármelo, si es una promesa y cosas así. También por allí se escucha a lo lejos que gritan '¡Rapunzel!' o '¡Rapunzel, deja caer tu cabello!'", narra la joven.