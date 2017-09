¿Eres dependiente de tu pareja?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El amor es uno de los sentimientos más bellos que tiene el ser humano, sin embargo, algunas personas tienden a confundir el amor con la dependencia ya sea física o emocional de su pareja.



Y aunque sabemos que hay quienes necesitan más atención, reconocimiento y comunicación que otras para sentirse seguras, la realidad es que este tipo de actitudes no son sanas, por lo que aquí te dejamos 4 preguntas que estamos seguras debes hacerte para no caer en una relación co-dependiente las cuales suelen terminar muy mal.



1. ¿Realmente necesito tener una comunicación constante con mi pareja?



O será que quieres tener el control total no sólo de la relación sino de la persona que amas. ¡Ojo! Es una línea muy delgada.



2.- ¿Controlas todos los movimientos de la relación o de tu pareja?



Esta pregunta puede ser crucial ya que en caso de que ser así debes estar consciente de que la otra persona también tiene derecho a opinar y tener un no por respuesta.



3.- ¿Me da miedo la soledad?



En ocasiones por no sentirte sola puedes estar con la persona menos indicada para compartir tu vida. Tienes que poner atención en este detalle.



4.- ¿Tengo amigos, intereses, pasiones o hobbies?



Tienes que ser muy honesta al responder, ya que está pregunta es crucial, pues al no tener otra cosa más que hacer es lógico que te obsesiones con tu pareja, lo cual no es muy sano para tu mente y vida.