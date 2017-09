Conmueve historia de menor tijuanense que se separa de mascota

TIJUANA, Baja California(Tomada de la Red)

Una muestra de afecto y cariño por parte de una menor, movió redes sociales el pasado fin de semana, luego de que tuviera que dejar a su mascota.



La Publicación narra como una menor de nombres Jasmin tuvo de dejar a Cristalita, porque sus padres ya no le permitían tenerla.



El cachorro fue dejado en una pequeña caja, una carta y ocho pesos en la casa de una tijuanense dedicada a cuidar a perros abandonados.



Aquí la publicación y transcripción de la nota dejada por la menor.



HOLA ME LLAMO JASMIN Y ELLA ES CRISTALITA, TE LA TUVE QUE DEJAR EN TU PUERTA POR QUE ME DIJERON QUE TU CUIDAS ANIMALES QUE NO TIENEN CASA Y ELLA YA NO VA A TENER POR QUE MIS PAPAS NO LA QUIEREN POR QUE NO ES ORIGINAL , COMO SI MI MAMA Y MI PAPA LA QUIEREN TIRAR MEJOR TE LA DEJO PARA QUE NO PASE FRIO Y TENGA COMIDA,



YO NO PUEDO CUIDARLA , SOLO TENGO 7 AÑOS Y NO ME DAN MUCHO DE RECREO PARA SU COMIDA, CUIDALA MUCHO POR FAVOR, TE DEJO 8 PESOS Y DILE QUE LA QUIERO .



La publicación dada a conocer por Paty Suale señaló que Cristalita está bajo el cuidado de Lorena Luna para posteriormente ser dada en adopción.