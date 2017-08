Alimentos que dañan tus dientes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La prevención es la mejor medicina para tu sonrisa. Aunque los arreglos y blanqueamientos profesionales pueden fortalecer y mejorar la apariencia de tus dientes, es mucho mejor evitar caries y manchas al cepillarse todos los días, usar hilo dental y, por supuesto, comer de manera saludable.



Pues, como lo verás en el título, lo que comes tiene un gran impacto en la apariencia de tu sonrisa.



Malos



•Cítricos: Los cítricos y jugos son ricos en vitamina C y otros nutrientes… pero realmente no son buenos para tu salud dental. El jugo de toronja y limón específicamente tienen mucha acidez que pueden erosionar el esmalte de los dientes con el tiempo. Y no es que estén prohibidos, pero sí deberías limitar su consumo.



•Dulces masticables: Entre más pegajoso sean, más se adhiere a los dientes. Los dulces pegajosos se pegan a (y entre) tus dientes por mucho tiempo, permitiendo que las bacterias entren a la boca y coman el azúcar. Las bacterias queman este azúcar para crear ácido, el cual disuelve la capa protectora del esmalte y provoca caries.



•Dulces duros: Los dulces duros no se pegan a los dientes, pero tienen otros contras. A comparación del chocolate, por ejemplo, el cual se mastica rápidamente, los dientes duros se disuelven lentamente y satura la boca por el tiempo suficiente para darle entrada a las bacterias que, consecuentemente, producen ácido dañino. Lo peor del caso es que muchos dulces de estos ya son de por sí ácidos.



•Pepinillos: El ácido es esencial para el proceso de los pepinillos… y por eso mismo es peligroso para tu salud bucal. Comerlos más de una vez al día incrementa el daño de los dientes un 85%.



•Refresco: Además de que tiene mucha azúcar para crear caries, está repleto de ácido que daña aún más los dientes. Incluso los refrescos de dieta contienen ácido cítrico y fosfórico que erosionan el esmalte de los dientes.



Buenos



•Chicle sin azúcar: El chicle sin azúcar ayuda a limpiar los dientes al estimular la producción de saliva. La saliva es la forma natural de nuestro cuerpo para limpiar los ácidos producidos por las bacterias de la boca. Al mismo tiempo limpia y fortalece los dientes.



•Agua: El agua, así como la saliva, limpia el azúcar y ácido de los dientes. Además contiene fluoruro, un mineral que protege los dientes de la erosión y que se encuentra en muchas pastas y enjuagues.



•Lácteos: La leche y otros productos lácteos son la fuente principal de calcio, ingrediente esencial para una sonrisa saludable. El calcio es la clave para fortalecer el esmalte de los dientes y los huesos.



•Alimentos ricos en fibra: Los vegetales de hoja verde y otros alimentos ricos en fibra promueven la buena digestión y los niveles de colesterol. Por si fuera poco son buenísimos para los dientes porque requieren muchas mordidas, las cuales generan mucha saliva.



•Fresas: Las fresas contienen ácido málico, un blanqueador natural. De hecho, entre los tantos remedios naturales para blanquear los dientes, está la combinación de fresa con bicarbonato de sodio. Aunque, por su parte, el bicarbonato podría dañar el esmalte.