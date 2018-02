¿Por qué las mujeres quieren chocolate durante su menstruación?

(Tomada de la Red)

Si eres mujer o has vivido cerca de una seguro has notado que el chocolate es indispensable en esos días del mes. No es coincidencia, existe una explicación científica por la que viene este antojo.Existen varios factores que hacen a las mujeres comer más, y en muchas ocasiones cosas dulces. Cuando inicia el periodo menstrual, los niveles de progesterona y de estrógeno bajan notoriamente, lo que incrementa el apetito.Además, los niveles de serotonina disminuyen y los de cortisol —hormona liberada con el estrés— aumentan, estos cambios hacen que el cuerpo busque algo que lo haga sentir bien y le de energía, es por esto que los antojos suelen estar relacionados con productos altos en azúcares.Las propiedades del chocolateAl consumir este producto, el cuerpo libera endorfinas que dan una sensación de bienestar. Además, este alimento contiene un alto contenido de magnesio, que promueve la producción de dopamina.Otra razón es que los granos de cacao —de donde proviene el chocolate— contienen polifenoles, que aumentan la calma y proporcionan un sentimiento de satisfacción, indica Muy Interesante El factor psicológicoEl chocolate es uno de los alimentos que más fácil se asocia con el consuelo o como se le llama en inglés “comfort food”. Muchas mujeres asocian el chocolate como un premio o consolación cuando están en su periodo, por lo que lo anhelan en automático.Es por esto que además de las razones fisiológicas y químicas del cuerpo, existen un impulsos psicológicos que motivan a las mujeres a buscar este alimento.