¡Con más hierro que la carne! Hamburguesas de lentejas

(Tomada de la Red)

Una hamburguesa de lentejas tiene más del doble de hierro que una de carne. Bueno, vamos a la receta.Ingredientes450 g de lentejas½ cebolla1 diente de ajoromero o la hierba aromática de tu preferencia2 huevos2 cucharadas de aceite de olivaPaso a pasoHierve las lentejas hasta que estén tiernas. Es recomendable dejarlas en remojo la noche anterior (se cocinarán más rápido), pero no es indispensable.Pon las lentejas en un bol grande y procésalas con un mixer.Agrega la cebolla y el diente de ajo picados (si no te gustan los sabores fuertes, te sugiero saltearlos en una sartén previamente).Agrega la hierba aromática de tu preferencia, los huevos y el aceite de oliva.Mezcla hasta obtener una preparación homogénea.Ahora es momento de armar las hamburguesas: toma un poco de masa con las manos, forma una bolita y aplástala suavemente. Es mejor que las hagas un poco gruesas para evitar que se rompan.Por último, cocínalas en una sartén de teflón con un poco de aceite o a la parrilla.Sírvelas al pan o al plato. Te recomiendo acompañarlas con mostaza de Dijon.La preparación rinde para unas 12 hamburguesas. Si no vas a consumir todas en el momento, puedes guardarlas (ya con forma de hamburguesa) en la heladera o el freezer. Seguro que te sacan de más de un apuro, indica Informe21 Tip nutricionalSi las acompañas con arroz, ya sea blanco o integral, se producirán proteínas completas de la misma calidad que las proteínas de origen animal. ¿Qué quiere decir esto? Que la combinación de lentejas con arroz es un excelente sustituto de la carne en cuanto a su contenido proteico.Por otro lado, consumir alguna fruta con vitamina C cerca de la comida ayudará a que tu organismo absorba mejor el hierro. Por ejemplo, puedes acompañarla con jugo de naranja o comer una mandarina de postre.Además de ser una opción rica, completa, fácil y saludable, estas hamburguesas son muchísimo más económicas que las de carne.¡No te quedes sin probarlas!