Bicicletas que brillan sin baterías

(Tomada de la Red)

Si tu medio de transporte es la bicicleta, seguro has experimentado el nervio de andar por las calles sin saber si los coches te pueden ver. La compañía Arara diseñó una bicicleta perfecta para estas situaciones.Desarrollaron un sistema de iluminación que no requiere de energía ni cables. Estas bicicletas están equipadas con una serie de imanes cerca de las llantas que hacen que se iluminen al estar en movimiento.Esta tecnología permite a los ciclistas moverse con mayor seguridad, ya que pueden ser vistos desde cualquier ángulo. De hecho, los diseños son tan llamativos que no hay manera de que un conductor te pierda de vista, indica Muy Interesante Estas bicicletas funcionan en cualquier tipo de clima, ya que resisten temperaturas de hasta -25°C, fuertes lluvias y suciedad de las calles.Ahora ya no tienes pretexto para utilizar un transporte como la bicicleta, que además de ser bueno para la salud, es una opción útil para cuidar el ambiente.