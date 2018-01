(Tomada de la Red)

La obesidad mórbida en adolescentes acorta hasta 40 años la esperanza de vida en este sector de la población, por lo que la Secretaría de Salud federal practica la cirugía bariátrica para evitar complicaciones y la muerte temprana.Tener un índice de masa corporal mayor a 35 se asocia con enfermedades graves como hipertensión arterial, diabetes, colesterol elevado, dislipidemias, alteraciones cardiacas, neurológicas, renales, columna y deformación de articulaciones.Según la Secretaria de Salud, en los jóvenes de entre 11 y 17 años que tienen obesidad mórbida se presentan factores de riesgo como si tuvieran 75 años de edad.Es por ello que, ante esta situación, la única alternativa para un adolescente es la cirugía bariátrica, método que consiste en el corte y extracción del 80 % del estómago y que, a decir de la institución, ha permitido que menores de 18 años bajen hasta 40 kilos.Sin embargo, no todos los jóvenes son candidatos a la operación. Para evaluarlos, a los menores junto con sus padres se les practican pruebas psicológicas, psiquiátricas, rutinas de ejercicios y controles dietéticos, indica Informe21 "Los preparamos y los ponemos a prueba. Cuando la familia y el paciente no responden, no los operamos", dijo el doctor Jaime Nieto Zermeño, director del Hospital Infantil de México Federico Gómez.El especialista señaló que en este proceso las redes de apoyo familiar son importantes para tener resultados.Nieto Zermeño indicó que en el primer año después de la cirugía, los jóvenes pierden por lo menos un 60 % de exceso de peso, y hay mayor participación de mujeres que de hombres.El especialista advirtió que mueren más personas por enfermedades asociadas a la obesidad que por influenza."De ahí la necesidad de hacer mayor conciencia entre la sociedad de los efectos adversos a la salud que causa este problema", dijo.Finalmente, el experto recomendó a los padres de familia insistir a sus hijos en la importancia de la dieta y la actividad física.