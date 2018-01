Alimentos con una cantidad impresionante de proteína (y ninguno de ellos es carne)

(Tomada de la Red)

Las proteínas son macronutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Son las encargadas de determinar la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales.Como si fuera poco, incorporarlas en forma de alimentos a diario ayuda a sentirnos más llenos con mayor rapidez, lo que contribuye a que podamos ingerir una cantidad de comida ajustada a nuestras necesidades.Sin embargo, es común asociar las proteínas únicamente con las carnes. Por otro lado, estos 9 alimentos también contienen una cantidad impresionante de proteínas y provienen todos del reino vegetal. ¡Descúbrelos a continuación!Queso cottageEl queso cottage constituye una fuente magnífica de proteínas ya que aporta 26 gramos por taza. Sin embargo, puede que si lo comes solo te resulte algo insípido.Mejor intenta añadirlo en un plato de pastas, como una lasagna o en una preparación dulce como una rica mousse de mango.Semillas de chíaLas semillas de chía aportan 4 gramos de proteína por cada 2 cucharadas, ayudan en el proceso de la digestión y (gracias a la fibra que contienen) brindan sensación de saciedad.Para sumarlas a tu dieta no tienes más que espolvorearlas encima de tu yogur o postre o incluso agregárselas a preparaciones dulces como tortas y muffins. También puedes añadirlas a las ensaladas y darles un toque de crocantez.Mantequilla de frutos secosPor cada 2 cucharadas, estas mantecas aportan de 7 a 8 gramos de proteínas, indica Informe21 Anímate a cambiar la manteca tradicional y prueba con la clásica de maní. La manteca de almendra también es una opción tentadora por su textura y su sabor inigualables.Yogur griegoEl yogur griego pasa por un proceso que lo vuelve más concentrado y denso que cualquier otro yogur. Con esta cremosidad y un sabor fascinante, aportan el doble de proteína que los yogures comunes (de 15 a 20 gramos por cada porción de 170 gramos).Es perfecto para combinar con hierbas y preparar una riquísima crema para untar o simplemente para untar sobre una tostada recién hecha.LentejasLas lentejas son una opción rica, económica y rápida. Aportan 18 gramos de proteína por taza y… ¡no precisan que las remojes con anticipación! Pueden conformar un guiso delicioso o comerse directamente en ensaladas con un poco de aceite de oliva y sal.QuinoaPerfecta para unas hamburguesas o para prepararla con vegetales, la quinoa aporta 8 gramos de proteína por taza. Si todavía no la has probado, es hora de que le des una oportunidad. Solo recuerda condimentarla bien para que se realce todo su sabor.De acuerdo con la nutricionista y personal trainer Tina Gowin, la cantidad de proteína que precisa un adulto ronda los 75 gramos diarios, pero esto dependerá en gran medida de las características personales de cada individuo.