Elon Musk aparece secretamente en un evento de marines de élite

(Tomada de la Red)

El director ejecutivo de la compañía Tesla, Elon Musk, hizo una aparición este viernes en un evento del 1st Marine Raider Battalion.Esta división está compuesta por marines de élite que operan en situaciones de emergencia, publica Business Insider.Para sorpresa de muchos de los asistentes a la ceremonia, Elon Musk apareció de improviso, acompañado de uno de los comandantes del batallón para pronunciar su discurso.Con motivo del cumpleaños de un excomandante de los marines, Musk asistió como invitado de honor de manera secreta, tan secreta que incluso la mayoría de los marines desconocían que esto iba a suceder. Según afirmaron desde el batallón, querían a "un orador innovador".Musk ofreció un interesante discurso a cerca de 400 personas, entre las que se encontraban veteranos de la Segunda Guerra Mundial y miembros de la familia Gold Star, organización conformada por personas que perdieron a familiares durante la guerra de Irak.Sin embargo, la prensa no pudo tener acceso a la aparición de Musk para "evitar el frenesí de los medios", declararon fuentes del batallón.Ese mismo secretismo caracteriza las operaciones de esta división.Durante los primeros momentos del discurso, Musk confesó que estaba entusiasmado de poder hablar con los marines, tras lo cual afirmó: "Me da escalofríos decirlo, pero cada vez que hay algún peligro en el mundo, ustedes son los primeros en ir y, desgraciadamente, en morir".Joe Musselman, presidente de la organización benéfica The Honor Foundation y uno de los asistentes al evento, explicó que por "la forma en que el empresario pronunció esa frase, dio a entender que había sido improvisada.Miraba al techo buscando las palabras para decir: 'gracias por hacer esto por nuestro país'".Tras finalizar su discurso al grupo de marines, Musk hizo públicas algunas de las lecciones que aprendió a lo largo de su exitosa carrera. Además de director ejecutivo de Tesla, el invitado de honor fundó las empresas PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company y OpenAI.Una de las lecciones que más llamó la atención de los marines fue la de cuestionar siempre a la autoridad, algo totalmente contrario en la Armada.Cuando llegó el momento de la torta, el comandante del batallón sacó algo parecido a una espada."Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ha sacado una espada?", bromeó Musk. Seguidamente, el oficial procedió a cortar un trozo de torta para el invitado de honor.