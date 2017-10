Un ex agente del FBI, a la "caza" del delator de Anna Frank

(Tomada de la Red)

La pergunta no se extingue con el paso de los años: ¿Quién traicionó a Anna Frank y a su familia?, ¿quién posibilitó su captura, y la de toda su familia, por parte de la Gestapo?Para Vince Pankoke, un agente retirado del FBI, se trata de un caso fascinante que todavía puede ser resuelto gracias a las técnicas forenses y de análisis de datos que se han desarrollado en los últimos años. «Solo estoy tratando de resolver el último caso de mi carrera», afirmó al diario británico The Guardian.Pankoke lidera un equipo de 19 expertos, entre los que destacan criminólogos, historiadores, forenses, periodistas e informáticos para resolver el misterio de los Frank. Por el momento, ya han descubierto documentos recientemente desclasificados que abren nuevas vías en la investigación.«He pasado mucho tiempo revisando los Archivos Nacionales de Estados Unidos y he encontrado documentos de Ámsterdam que me dijeron que no existían», afirmó Pankoke a The Guardian. «Algunos de ellos están dañados por el agua o el fuego, además de estar escritos en un alemán muy técnico y militar, por lo que va a llevar un tiempo analizarlos». A pesar de ello, avanzó que ya ha encontrado listas de judíos arrestados traicionados, listas de informantes y nombres de agentes de la Gestapo que vivían en Amsterdam.Entre la traición y la casualidadAdemás, la Casa de Anna Frank en Ámsterdam ha puesto a su disposición sus archivos y ha acogido la iniciativa con mucho interés. La misma institución publicó el pasado mes de diciembre un estudio que sugería la posibilidad de que los Frank hubiesen sido descubiertos por casualidad, en lugar de ser traicionados, pero la investigación no arrojaba ningún dato concluyente.Información: abc.es