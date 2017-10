¿A qué edad dejamos de ser creativos?

(Tomada de la Red)

A sus 26 años un novel director de cine estrenaba su ópera prima en el cine y, aunque no sería un éxito en taquilla, la crítica y el tiempo le darían el lugar que merece: a la fecha es considerada como una de las mejores -si no es que la mejor- película realizada en la historia del cine. A ese joven se le preguntó mucho tiempo después cuál fue la clave para haber realizado su obra máxima a una edad tan corta, él contestó: "Ignorancia, ignorancia, pura ignorancia. No existe confianza para igualarla. Sólo cuando sabes algo de la profesión es que te vuelves tímido o cuidadoso."Orson Welles -porque de él hablamos- director de la grandiosa cinta "Citizen Kane", se refiere a la libertad que da no mensurar el fracaso o todo lo que está en juego. ¿Y qué ha pasado entonces cuando directores con largas carreras cinematográficas siguen creando películas impresionantes, como el caso del Akira Kurosawa quien declaró a sus 77 años que estaba convencido de que su "verdadero trabajo" apenas comenzaba?¿Es el arrojo de la juventud o la capitalización de la experiencia el mejor momento para alcanzar la cúspide de la creatividad? La respuesta, como podemos intuir, no es sencilla y no hay una general para todas las actividades.Otra forma de plantear la pregunta principal que aquí nos ocupa sería ¿cuándo somos más creativos: en la juventud por la inquietud y sed de experimentación que caracterizan a esta etapa o en la madurez por tener bases sólidas construidas en la experiencia, así como el refinamiento de la práctica y el aprendizaje del ciclo prueba-error? La respuesta más certera sería: en ambas, pues parece que no hay reglas y sí mucho temor al fracaso que frena la capacidad creativa.informó hipertextual