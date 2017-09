Remero comparte foto luego de expedición en el Ártico

(Tomada de la Red)

Remero olímpico publica la imagen de sus manos luego de una expedición en el Ártico, provocando asco entre usuarios de redes socialesLa mayoría de nosotros nos hemos maravillado en algún momento de cómo nuestras manos se han arrugado después de que se mojan por largo tiempo.Pero es probable que nunca las hayas tenido tan mal como el doble medallista olímpico de oro Alex Gregory.El británico compartió una foto sorprendente de sus manos después de participar en una expedición al Ártico con un grupo de compañeros remeros.Las condiciones de temperatura y otros factores transformaron sus manos, indica Daily Mail.Alex subtituló la imagen en Twitter: ‘Mis manos después de pasar tanto tiempo con guantes húmedos’.Desafío abandonadoAlex comenzó el duro desafío récord hace unas semanas, pero tuvo que abandonarlo cuando las condiciones eran demasiado peligrosas.La tripulación se quedó varada en una parte remota de la isla noruega a través de lo que habría sido un mes y medio viaje largo remando en el Océano Ártico.Todavía están a la espera de rescate y Alex ha revelado que tomó la decisión de dejar de fumar por el bien de sus hijos.Dijo a principios de esta semana: "A veces pensé que nunca volvería a ver la tierra, mi familia o algo más."Es una decisión fácil porque quiero llegar a casa con mi familia. Mis tres hijos pequeños necesitan a su padre, necesitan que él sea responsable y que tome las decisiones correctas en la vida. Ellos necesitan que sea valiente, aventurero, ambicioso y que les dé el ejemplo correcto, pero también necesitan que no tome riesgos innecesarios".¿Tienes 104 años?Los usuarios de Twitter fueron rápidos para comentar en el post preguntando si tenía Alex 104 años o diciendo que puede audicionar para El Señor de los Anillos.La explicaciónLos dedos arrugados podrían ser una adaptación en humanos para facilitar el manejo de objetos en condiciones húmedas, según un equipo de la Universidad de Newcastle.Y mientras nuestros antepasados distantes buscaban comida en tierra húmeda y arroyos, los pliegues evolucionaron, según sus descubrimientos publicados en la revista británica Royal Society, Biology Letters in 2013.«Tras la inmersión continua en el agua, la piel se arruga en las manos y los pies humanos», escribieron los autores del estudio."La formación de estas arrugas se sabe que es un proceso activo, controlado por el sistema nervioso autónomo.Tal control activo sugiere que estas arrugas pueden tener una función importante, pero esta función no ha sido clara.En sus estudios, los investigadores mostraron que los objetos sumergidos se manejan más rápido con los dedos arrugados que con los dedos sin arrugas, y que las arrugas no hacen ninguna diferencia al tratar de manipular objetos secos.