¿No te desmaquillas antes de dormir?...aquí las posibles consecuencias

El rostro es una de las zonas del cuerpo que más cuidados requiere, ya que cualquier imperfección se reflejará inmediatamente.La piel es delicada y se torna vulnerable. Por ello debes saber que dormir con maquillaje puede arruinar tu rostro. Los maquillajes son productos que se aplican en el rostro para resaltar los puntos positivos y disimular los desfavorables.Hay que tener en cuenta que debes retirar el maquillaje antes de dormir para prevenir ciertas enfermedades de la piel.No desmaquillarse cada noche tiene sus consecuenciasEs posible que, en ocasiones, se duerma con el maquillaje puesto, después de un largo día o de una salida nocturna.Si esto ocurre esporádicamente no tiene graves consecuencias. No obstante, si sucede con regularidad, puede producir daños irreversibles.A continuación mencionamos algunos de los más comunes:1. Las impurezas en la pielUna de las consecuencias de no retirar el maquillaje antes de dormir es que los poros se tapan y no respiran.Por consiguiente, se vuelve un cultivo para la acumulación de impurezas que favorecen la aparición de desagradable espinillas, puntos negros y barros.Así, el rostro termina presentando un aspecto poco saludable y desagradable.2. Caída de las pestañasPara lograr un efecto de pestañas largas, gruesas y pobladas por lo general se emplean máscaras pero, si no las retiras antes de dormir, las pestañas se resecan, indica Informe21 Esto trae como consecuencia la afectación del vello desde la raíz. Esta hace que se vuelva frágil, quebradizo y finalmente deriva en la caída de las pestañas.3. Dificultad para remover el maquillajeAl permanecer durante toda la noche con el maquillaje sobre el rostro mientras duermes será más difícil retirarlo.Este se adhiere o puede chorrear y hacernos lucir con un mal aspecto.Como resultado de esta acción, deberemos aplicar productos más fuertes para retirar el maquillaje, lo cual causará el deterioro la piel.4. Resequedad de la pielDejar el maquillaje durante la noche es mucho más perjudicial de lo que parece. La capa que se crea sobre de la piel durante la noche impide que absorba los tratamientos estéticos para nutrirse.Las vitaminas y los nutrientes que ayudan a regenerarla en las fases nocturnas no pueden realizar el proceso. Así pues, uno de los efectos más comunes de dormir con el maquillaje es tener una piel totalmente reseca y escamosa.