México, el país con menos días festivos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los trabajadores mexicanos son los que gozan de menos días festivos con carácter oficial en todo el mundo, según revela un estudio de la consultora internacional Mercer's Worldwide Benefit and Employment Guidelines (Mercer).



México cuenta con sólo siete días festivos o feriados, por debajo de Estados Unidos (10) y de Canadá (11), así como de muchos países europeos como Reino Unido (8), Francia (11), Austria (12) o España (14), e incluso menos que muchos en Latinoamérica, como Brasil (12), Argentina y Chile (15) y Colombia (18).



De acuerdo con la consultora, los empleados de la India y Colombia son quienes gozan del mayor número de días festivos en el mundo, con 18, seguidos de los de Japón, Líbano, Corea del Sur, Tailandia y Argentina, que cuenta con 16, mientras que los mexicanos tienen acceso al mínimo de días no laborables obligatorios al año en el mundo, siete.



En México, según la Ley Federal del Trabajo, los días festivos con carácter oficial son: El 1 de enero, día de Año Nuevo; primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez; 1 de mayo, Día del Trabajo; 16 de septiembre, conmemoración de inicio de la Independencia; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre, inicio de la Revolución, y 25 de diciembre, Navidad. Además, cada seis años, el 1 de diciembre, cuando corresponda a la transición del Poder Ejecutivo Federal.



De acuerdo con Mercer, la cantidad de días libres con los que cuentan los trabajadores durante el año tiene efectos sobre la economía de cada país y en la calidad de vida de sus ciudadanos.



Sin embargo, la relación no siempre es proporcional, es decir, no porque las personas de un país trabajen más días al año, significa que su economía es mejor.



En algunas ocasiones la sobrecarga de trabajo para los empleados puede ser contraproducente para las compañías y los días feriados, como en el caso de Japón que de vez en cuando agrega a conveniencia nuevas festividades, incentivan el consumo y por lo tanto la economía del país.



Mercer señala que directores de recursos humanos de empresas multinacionales utilizan este informe para “ayudar a definir las políticas de beneficios para los empleados en los países en los que operan”.



Detalla además que el número de días festivos puede variar en algunos países, pues en varios existen fiestas cuadrienales o extraordinarias para acontecimientos culturales o religiosos específicos.