Cómo evitar que el arroz se pegue y otros trucos con limón

El limón en la cocina no solo puede ser utilizado en la preparación de jugos, mousses y otras recetas. La fruta tiene secretos poderosos que ayudan a que el arroz no se pegue, que los frijoles sean menos salados y muchos otros hacks que te presentamos a continuación.Evitar que el arroz se pegueCuando el agua de la cocción del arroz se está secando, añade un poco de agua fría con gotas de limón en la olla. Esto ayuda a dejar los granos más sueltos después de cocidos, indica Informe21 Quitar el exceso de sal en los frijoles¿Exageraste en la sal al preparar frijoles? El limón también puede ayudar a absorber ese exceso. Basta con agregar unas gotas en la olla y dejar hervir por un rato.Conservar mejor el azúcar morenoPara evitar que el azúcar moreno quede húmedo o empedrado, coloca una cáscara de limón dentro del recipiente donde lo guardas y déjalo bien cerrado. Cuando la cáscara se seque, basta con sustituirla.Evitar la oxidación de las frutasFrutas como la pera y la manzana suelen oscurecerse después de que se cortan. La mejor forma de no dejar que esto suceda es colocarlas en un recipiente con agua y algunas gotitas de jugo de limón.Reutilizar el aceite de la fritura del pescadoDespués de freír pescado, espera a que el aceite se enfríe, coloca en la sartén sobre el fuego algunos trozos de limón picado, haciendo que el olor a pescado desaparezca y el aceite se pueda utilizar una vez más.