Cinco tips para eliminar el mal olor de pies

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A todas las mujeres nos gustan los zapatos, pero si somos realistas no todos son prácticos como nos gustaría, pues en muchas ocasiones suelen verse fatal con calcetines, por lo que nuestros pies podrían tener un olor nada agradable.



Es por eso que aquí te dejamos unos tips para que esto no te suceda.



1. Aplica talco para bebé antes de usar tus zapatos



Este tip es súper básico, pues el talco absorberá toda la humedad de tus pies. Esto también ayudará a no sentirlos pegajosos.



2.- Utiliza protectores tipo tin



Son súper económicos y son perfectos para llevar flats o cualquier tipo de zapato sin que se asome el calcetín.



3.- Aplica un poco de desodorante en tus pies



Te puede sonar muy loco el tip, pero recuerda que los pies también sudan, por lo que el desodorante te ayudará eliminar el mal olor cuando utilices zapatos sin calcetines.



4.- Utiliza protectores diarios en los pies



Es quizá uno de los tips más extraños, pero es súper útil si vas a caminar grandes distancias con tus flats. Los protectores son delgados, por lo que son bastante cómodos sin contar que absorberán el olor y el sudor.



5. Bicarbonato de sodio antes y después de usarlos



Este producto te servirá como el talco, pero mejorado ya que eliminará las bacterias que producen el mal olor después de usar tus zapatos. Aplica un poco una noche antes de usarlos y elimina el exceso antes de ponértelos.