Remedios caseros para darle volumen al cabello fino

(Tomada de la Red)

Para darle volumen al cabello fino existen diversos productos, pero no siempre son tan efectivos -sin contar lo costosos que son. Pero eso no es el fin, en tu cocina hay varios alimentos que pueden servir a la perfección.Si tu cabello es delgado y frágil, y por más que utilices productos especializados no ves cambios. ¡Tranquila!, mejor pon en práctica estos tips que harán lucir tu melena con abundante volumen, indica Informe 21 La naturaleza es maravillosa, saca el máximo provecho de semillas, plantas, hierbas, vegetales y aceites esenciales con estas preparaciones que puedes hacer de forma sencilla en casa. ¡Comencemos!Trucos para darle volumen al cabello fino1. Limón y cebollaColoca a partes iguales cebolla finamente picada y jugo de limón en la licuadora, mézclalo muy bien. Aplíca la mezcla sobre tu cuero cabelludo dando suaves masajes. Retíralo luego de 10 minutos.2. Champú de chileQuizá nunca lo hayas escuchado en tu vida, pero en las clínicas homeopáticas (naturistas) suelen vender este tipo de producto. También podrás encontrarlo en tiendas de cosmética orgánica o por internet, en donde indican que puedes obtener resultados en 20 días.Este fruto estimula sorprendentemente la circulación capilar, lo que hará que crezca el pelo más rápidamente y otorga mayor volumen al cabello fino.3. Tomate, mayonesa y sábilaMezcla en proporciones iguales los ingredientes en una licuadora. Aplícate esta mascarilla capilar en todo el cuero cabelludo antes de ir a dormir. Cúbrete con una gorra de baño y deja actuar durante toda la noche. Retira el producto a la mañana siguiente.4. LinazaColoca en un bowl semillas de linaza, colócales agua a modo de cubrirlas por completo. Tapa y deja reposar cinco días, llegado a termino podrás ver como las semillas han despedido una especie de liga. Cuela y aplícate el líquido directamente al cuero cabelludo ayudada de un algodón. En un mes notarás los cambios.5. Aceite esencial de lavandaRecuerda que se trata de un ingrediente concentrado por lo que deberás de ser muy cuidadosa. Coloca directamente en la palma de tus manos una pequeña cantidad de producto, extiéndela por tus manos, llévatelas a la cabeza y realiza masajes por todo tu cráneo.6. Miel de abeja y cebollaCorta media cebolla en rodajas y añade una cucharada de miel de abeja pura. Crea una mezcla en la licuadora. Aplícate las mascarilla capilar a través de masajes por todo tu cuero cabelludo.Selecciona una de estas opciones y realízala una vez a la semana. Verás como en un mes notarás como tu cabello crece más rápido y con mucho más volumen.