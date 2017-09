Los huracanes más devastadores de la historia

(Tomada de la Red)

Los huracanes son las tormentas más violentas de la Tierra. Los científicos no saben exactamente por qué ni cómo se forma un huracán. Pero sí saben que se necesitan dos ingredientes principales: aguas cálidas y vientos que no varíen en demasía de dirección y velocidad.Llamamos a estas tormentas por otros nombres, como tifones o ciclones, dependiendo del lugar en el que se produzcan. Los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico o el Océano Pacífico oriental son los que conocemos como "huracanes", indica Muy Interesante.Estas enormes y torrenciales tormentas pueden producir vientos de 119 kilómetros por hora o incluso más, lo que lo convierten en más veloz que el propio guepardo, el animal más rápido sobre la faz de la tierra. Su ferocidad es tal que los vientos de un huracán pueden provocar daños tremebundos en edificios o árboles.El motor natural de un huracán se alimenta del aire caliente y húmedo. Las tormentas transportan el calor de la superficie del océano hacia la atmósfera terrestre, pudiendo viajar a miles de kilómetros de los trópicos hacia los polos de la Tierra. Cuando se forma un huracán, los científicos especializados en meteorología predicen su trayectoria y sus características.Existen cinco tipos o categorías de huracanes -basadas en la velocidad del viento-, según la escala Saffir-Simpson :Huracanes de categoría 1: Vientos de 119-153 km / h (más rápidos que un guepardo)Huracanes de categoría 2: Vientos de 154-177 km / h (tan rápido o más rápido que la bola rápida de un lanzador en béisbol)Huracanes de categoría 3: Vientos de 178-208 km / h (similar a la velocidad de servicio de muchos tenistas profesionales)Huracanes de categoría 4: Vientos de 209-251 km / h (más rápido que la montaña rusa más rápida del mundo)Huracanes de categoría 5: Vientos de más de 252 km / h (similar a la velocidad de algunos trenes de alta velocidad).Lo que llamos el 'ojo' del huracán es el 'agujero' en el centro de la tormenta, donde los vientos soplan ligeros en esta zona y el cielo puede presentarse parcialmente nublado o incluso despejado.Cada año, las tormentas tropicales se nombran en orden alfabético. Existen seis listas de nombres y estas listas se reutilizan cada seis años. Si una tormenta hace un daño devastador, su nombre puede ser extraído de la lista y sustituido por un nuevo nombre que comience con la misma letra.La NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) controla dos satélites GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) que mantienen sus ojos en los huracanes desde muy lejos de la superficie de la Tierra, a más de 35,800 kilómetros, con objeto de vigilar, informar y prevenir a la Tierra.Huracán Hugo en 1989: +50 muertesEl huracán Hugo llegó a tierra como una tormenta de Categoría 4 en Carolina del Sur y como devastador huracán de categoría 5 que desoló Puerto Rico, Saint Croix (isla del mar Caribe y distrito constituyente de Estados Unidos en las Islas Vírgenes), matando a más de 50 personas en total. La tormenta provocó pérdidas de miles de millones de dólares en daños y a día de hoy sigue siendo la tormenta más costosa de la historia de Estados Unidos.Huracán Gordon en 1994: +1.000 muertesEl huracán Gordon se formó cerca de la costa panameña. Del 8 al 21 noviembre de 1994 y pese a ser un huracán de categoría 1 -por lo que sus vientos no tenían excesiva fuerza- convirtió a Haití en un escenario de muerte, pues fallecieron más de 1.000 personas en las inundaciones. Haití suele verse afectada por muchos huracanes y el huracán Gordon de 1994 fue particularmente agresivo con esta región.Tormenta tropical Allison en 2001: 55 muertesAunque no acabó siendo un huracán oficialmente, Allison se convirtió en la tormenta tropical más costosa y mortífera de la historia de Estados Unidos, causando más de 50 muertes y con daños que ascendieron a más de 5.000 millones de dólares. La tormenta comenzó sobre el Golfo de México cerca de Texas y luego viajó hacia el este, causando inundaciones en Houston, entre otras zonas. Duró 15 días y la peor inundación ocurrió precisamente en Houston.Sus vientos alcanzaron máximos de 95 km/hora.Huracán Pauline en 1997: +300 muertesEl huracán Pauline con categoría 4 tocó tierra en el sur de México del 5 al 10 de octubre de 1997, provocando la muerte de entre 230 y 400 personas, con más de 300.000 damnificados que se quedaron sin hogar y daños por valor de 7.500 millones de dólares. Desde el estado mexicano de Chiapas, devastó también Puerto Escondido, en Oaxaca, y el puerto turístico de Acapulco, en Guerrero. Fue un huracán devastador cuyos vientos alcanzaron rachas de hasta 240 km/h.Huracán Irene en 2011: +49 muertesEl huracán Irene tocó tierra en Puerto Rico, llegando a Carolina del Norte en EE. UU. como una tormenta de Categoría 1. A lo largo de su recorrido adquirió categoría 3 pasando incluso por la ciudad de Nueva York, Massachusetts o Connecticut, causando inundaciones, 49 muertes directas y provocando más de 7.300 millones de dólares de daños en general.Sus vientos alcanzaron máximos de 195 km/hora.Huracán Georges en 1998: +600 muertesEl huracán Georges fue un huracán de categoría 4 muy intenso a la par que destructivo. Entre el 15 septiembre y el 1 octubre 1998, Georges afectó inicialmente a Puerto Rico para pasar a continuación a la isla de La Española. Dejó más de 600 muertos y causó daños por valor de 8 millones de dólares. Sus vientos alcanzaron rachas de hasta 250 km/hora.Huracán Floyd en 1999: +55 muertesEl huracán Floyd fue una tormenta catastrófica a causa de las lluvias torrenciales que trajo consigo, que provocaron inundaciones extremas desde Carolina del Norte hasta la costa este de Estados Unidos. Floyd fue clasificado como huracán de categoría 4 y concluyó con 57 fallecimientos y 4.500 millones de dólares en daños. Sus vientos alcanzaron máximos de 250 km/hora.Huracán Mitch en 1998: +18.000 muertesMitch, un huracán de Categoría 5 fue, sin duda, la peor catástrofe natural del siglo XX. Pasó por América Central hasta alcanzar la bahía de Campeche y finalmente Florida. Tuvo lugar del 22 de octubre al 5 de noviembre de1998 y causó al menos 18.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, así como millones de damnificados y colosales daños materiales cifrados en miles de millones de dólares. Sus vientos alcanzaron rachas de hasta 285 km/hora.Huracán Agnes en 1972: 122 muertesEl huracán Agnes se introdujo hacia el interior de Pensilvania (EE. UU.) y a pesar de ser catalogado como un huracán de Categoría 1 provocó 122 muertes y más de 2.000 millones de dólares en daños. Sus vientos alcanzaron máximos de 152 km/hora. Las áreas afectadas en Estados Unidos fueron: Península de Yucatán, el oeste de Cuba, Florida Panhandle, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Pensilvania y Nueva York.Huracán Jeanne en 2004: +3.000 muertesEntre el 13 y el 28 de septiembre de 2004, el huracán Jeanne de categoría 3 fue el sexto huracán de ese año, lo que provocó una gran cantidad de damnificados (más de 300.000) y de fallecidos (alrededor de 3.000) debido a que las zonas ya estaban afectadas por el paso de los huracanes anteriores. Jeanne asoló Haití, sobre todo en la zona de Gonaives, así como Florida y República Dominicana. Sus vientos alcanzaron máximos de 195 km/h.Huracán Ike en 2008: +155 muertesCon más de 400 desaparecidos y más de 150 fallecidos, el huracán Ike se convirtió en septiembre de 2008 en la tormenta más costosa de la historia de Estados Unidos con 29.500 millones de dólares en daños. Este huracán de categoría 4, con crestas de viento de hasta 230 km/h fue el peor de la temporada de huracanes del Atlántico de este año. Se vieron afectadas zonas como: Haití, La Española, Cuba, Cayos de la Florida, República Dominicana, Texas o Luisiana.Huracán Katrina en 2005: +1.830 muertesEl huracán Katrina alcanzó la categoría 5 convirtiéndose en el huracán más destructivo en la historia reciente de Estados Unidos pues provocó 1.836 muertos, inundando los estados de Luisiana, Misisipi y Florida, sintiéndose su devastador ímpetu sobre todo en la ciudad de Nueva Orleans. El paso de Katrina del 23 al 30 de agosto de 2005 se saldó además con 1,5 millones de damnificados y más de 81.000 millones de dólares en daños. El huracán tocó tierra con vientos superiores a los 225 km/h.CompartirHuracán Camille en 1969: 256 muertesEl huracán Camille se formó en el Golfo de México y golpeó el condado estadounidense de Mississippi como una tormenta de Categoría 5. Camille causó más de 256 muertes. Con vientos sostenidos de 280 km/h y máximos de 305 km/h, el huracán causó daños catastróficos: 259 fallecidos y daños por valor de unos 10.000 millones de dólares.Huracán Stan en 2005: +2.000 muertesEl huracán Stan se produjo del 1 al 5 de octubre de 2005. alcanzó categoría 1 provocando inundaciones y desprendimientos en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el sur de México. Dejó alrededor de 2.000 muertos y desaparecidos. Provocó daños de 1,1 millones de dólares. Sus vientos alcanzaron rachas de 130 km/h.Huracán Sandy en 2012: +215 muertesCon 71.400 millones de dólares en daños, el huracán Sandy fue el segundo huracán más costoso de la historia de Estados Unidos tras el Katrina. La tormenta de categoría 3 golpeó la ciudad de Nueva York, inundando los sistemas de transporte de la ciudad y dejando miles de hogares destruidos. Como huracán afectó a Cuba Bahamas Bermudas y Jamaica, y a Estados Unidos (24 de 50 estados) y Canadá. Sus vientos alcanzaron máximos de 185 km/h.Huracán Félix en 2007: +130 muertesEl huracán Félix alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Este devastador huracán que tuvo lugar del 21 de agosto al 5 de septiembre de 2007, arrasó con más de 20.000 viviendas en Nicaragua y acabó con la vida de 137 personas tanto en Nicaragua como en Honduras. Las áreas afectadas fueron: Barbados, San Vicente y las Granadinas, Granada, Trinidad y Tobago, Aruba, Bonaire, Curazao, Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Los daños ascendieron a unos 52 millones de dólares. Sus vientos alcanzaron rachas de hasta 280 km/h.Huracán Wilma en 2005: +60 muertesEl Huracán Wilma de 2005 fue el cuarto huracán de categoría 5 de la temporada; el huracán más intenso registrado en el Océano Atlántico y el décimo ciclón tropical más intenso en todo el mundo. Este huracán llegó a tierra en varias ocasiones, provocando grandes desperfectos en la República mexicana en la península de Yucatán, Cuba y en la parte sur de la Florida. Cuba y Haití fueron las zonas más devastadas.Los daños fueron valorados en más de 32.000 millones de dólares y el número de víctimas, directas e indirectas, ascendió a 63.Como curiosidad, Wilma fue el primer huracán de la historia en recibir un nombre comenzando por la letra "W".