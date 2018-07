Jim Carrey podría volver para ser el Dr. Eggman en la película de Sonic

(Tomada de la Red)

No hay ninguna historia de héroes que no cuente con un villano y en el caso de Sonic, se trata del maligno Dr. Eggman.



El peligroso científico loco con ganas de dominar el mundo con será una parte crucial en la película de live action de Sonic the Hedgehog, y según reporta Deadline, el estudio Paramount está en conversaciones para contar con Jim Carrey para darle vida a la pesadilla de Sonic.



De concretarse los deseos del estudio, este casting sería un paso más hacia el regreso de Carrey al mundo de Hollywood, tras años de exilio de las cámaras.



Este año, Carrey volverá al cine de la mano de Dark Crimes -película originalmente estrenada el 2016 en Varsovia-, además de la serie de Showtime Kidding, ambas películas de un tono mucho más oscuro y serio que la carrera noventera del actor, pero el regreso de Carrey como Robotnik lo pondría de nuevo en la ruta de la comedia.



