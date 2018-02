Policías de Toronto comen marihuana y piden refuerzos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dos agentes de la policía de Toronto, Canadá, fueron suspendidos luego de que supuestamente se drogaron mientras estaban en servicio al ingerir comestibles de marihuana que habían sido incautados durante una redada en un dispensario local.



Ambos oficiales de la división 13 del centro de la ciudad están siendo investigados por la unidad de Estándares Profesionales, según detalló el vocero de la policía de Toronto, Mark Pugash.



De acuerdo con CBC Toronto los dos agentes estaban de servicio cerca de la estación Eglinton Avenue West y Allen Road. La cadena de noticias identificó como Vittorio Dominelli a uno de los oficiales, pero no se ha podido confirmar el nombre de su compañero.



Una fuente policial dijo a la estación de radio canadiense NEWSTALK 1010 que después de llevar a cabo una orden de arresto en un dispensario local el sábado por la noche, los dos oficiales, que aún estaban en servicio, ingirieron dulces con marihuana que debían llevarse a la estación como evidencia.



Al no sentir los efectos de la droga de inmediato, los agentes comieron más y más, y de pronto la marihuana hizo efecto. Fuentes policiales dijeron a CBC que los oficiales comenzaron a tener "alucinaciones", entraron en pánico y uno de ellos hizo una llamada de ayuda para pedir "refuerzos".



Según NEWSTALK 1010, cuando llegaron los refuerzos, uno de los oficiales salió corriendo. Algunos de los oficiales de respaldo lo siguieron, y uno de ellos se resbaló en el hielo y sufrió una lesión en la cabeza.



De acuerdo con reportes oficiales, la policía de Toronto llevó a cabo una redada en la Clínica Comunitaria de Cannabis, un dispensario de marihuana en la Avenida St. Clair, cerca de donde se encontró a los oficiales.



Fuentes señalaron a la cadena de noticias que se cree que los comestibles de marihuana que ingirieron los oficiales provenían de dicho dispensario, pero no está claro si los agentes participaron en la redada.



Además, los paramédicos de Toronto dijeron que recibieron una llamada de alguien que necesitaba ayuda con una condición médica cerca de Oakwood Ave y Vaughan Rd alrededor de la 1 de la mañana del domingo.



El portavoz Kim McKinnon informó que un hombre fue llevado al hospital con algún tipo de condición médica y una segunda persona también fue llevada al hospital con lo que describió como una especie de "trauma menor".



Hasta el momento no se han presentado cargos criminales contra los oficiales.