Revelan qué tipo de mujer es más atractiva

(Tomada de la Red)

Según un experimento elaborado por científicos de la Universidad de Augsburg, en Minnesota (Estados Unidos), los hombres consideran que las mujeres rubias, especialmente las que llevan el pelo medio largo, son más atractivas que las mujeres morenas o castañas.A los participantes del experimento se les propuso evaluar la apariencia de varias mujeres a partir de distintas fotografías, así como hablar de sus preferencias. En las imágenes, las mujeres se mostraban de pie y de espalda.El resultado fue que la mayoría de los hombres que participaron consideran que las mujeres rubias son más atractivas y parecen más jóvenes que las mujeres cuyo color de pelo es moreno o castaño.No obstante, a la hora de elegir una mujer para casarse o tener hijos, probablemente elegirían a una mujer de pelo moreno, pues, según el estudio, estiman que las mujeres rubias, a pesar de ser más atractivas, son más frívolas.En cuanto a la preferencia de la longitud de pelo, la mayoría de los encuestados se decantó por el pelo medio largo, ya que consideran que es más probable entablar una relación con una mujer cuyo pelo no es corto ni largo.Los expertos sostienen la hipótesis de que las preferencias femeninas de los hombres pueden moldearse a partir del cine y los medios de comunicación, poniendo como ejemplo la moda de las mujeres rubias, la cual se mantuvo en la gran pantalla durante décadas.El experimento fue elaborado por sociólogos y psicólogos estadounidenses y en él participaron 110 hombres. Los resultados del mismo se publicaron en forma de artículo científico en 'The Journal of Social Psychology'. Sus autores son David C. Matz y Verlin B. Hinsz.