Cansado de esperar, un pasajero sale por la puerta de emergencia de un avión

(Tomada de la Red)

Más de una hora de demora antes de despegar y unos 30 minutos de retraso para salir del avión ya aterrizado se volvió un tiempo demasiado extenso para los pasajeros de un vuelo de la compañía Ryanair, especialmente, para uno de ellos. Un hombre no toleró más la espera y decidió salir de la aeronave de una manera particular.Procedente de Londres, el vuelo FR8164 aterrizó en Málaga, España, el lunes por la noche, pero quienes viajaban en él no fueron habilitados para bajar durante media hora.Por ese motivo, un hombre oriundo de Polonia de 57 años decidió abrir la puerta de emergencia y sentarse en el ala, publicó el diario Sur."Al llegar a Málaga nos dejaron 30 minutos más en el avión sin ninguna explicación por parte de Ryanair. Este señor decidió que no esperaba más.Con mucha templanza, pidió permiso a otros pasajeros para pasar y abrió la puerta de la salida de emergencia", relató otro pasajero llamado Fernando del Valle Villalobos, quien filmó lo sucedido y compartió el video en las redes sociales. "Fue surreal", describió.Un ataque de asmaPor su parte, Raj Mistry, quien había viajado junto al hombre, explicó que "nadie se dio cuenta de que decidió salir del avión porque sufría asma"."Necesitaba aire, pero la Guardia Civil no quería escucharlo. Estuve hablando con él durante todo el vuelo y utilizó varias veces un inhalador.También tomó medicamentos justo antes de que despegara el avión", agregó.Cuando el personal del aeropuerto, ubicado en la Costa del Sol, observó lo sucedido, instó al infractor a regresar al interior de la aeronave.Pese a que obedeció las indicaciones, fue interrogado y denunciado por quebrantar las leyes de seguridad aérea, aunque no fue detenido.No bien regresó a la cabina, solamente se limitó a explicar que su actitud respondía a que el comandante del avión lo había "agobiado", detalló la agencia Associated Press.Después de que pasaran otros 15 minutos, los pasajeros pudieron descender con normalidad del avión.