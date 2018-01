Botella del vodka más cara del mundo desaparece en un épico robo en Dinamarca

(Tomada de la Red)

Una botella conmemorativa única del vodka Russo-Baltique —hecha en homenaje al centenario de una fábrica automotriz del Imperio Ruso situada en Letonia— ha desaparecido este martes de una colección privada exhibida en un bar de Copenhague (Dinamarca).La bebida fue embotellada por una empresa con sede en Riga especializada en coches blindados que se considera heredera de aquella planta histórica.El objeto pesa (o pesaba) cerca de siete kilogramos, debido a los materiales de que estaba hecho: oro y plata. Tiene incrustado también un fragmento del cuero que formaba parte de un coche participante en la carrera automovilística de Monte Carlo en 1912, según informa el periódico The Local.Hace unos años, la desaparecida botella protagonizó un episodio de la serie estadounidense House of Cards, donde el presidente ruso 'Petrov' (Lars Mikkelsen) ofrecía un trago de un vodka exclusivo a su homólogo estadounidense, 'Frank Underwood' (Kevin Spacey).Los medios daneses destacan también con curiosidad que el ladrón solo se llevó esta botella de toda la colección del bar Café 33, que cuenta con 1.200 unidades y es considerada como la más grande del mundo."Estoy desesperado", confesó el dueño del establecimiento, Brian Ingberg. "Esta botella era la joya de mi colección".Sin embargo, aclaró que la botella no le pertenece a él, sino que la tomó en alquiler hace medio año a la mencionada empresa letona. Ingberg sospecha de un antiguo dependiente del bar, que podría haber copiado las llaves del bar y de la caja fuerte que custodiaba la botella de metales preciosos.