Un jugador de la NBA anotó accidentalmente un triple y los árbitros no lo vieron

(Tomada de la Red)

Even the refs couldn't believe this Manu pass went in the hoop 😂 pic.twitter.com/YGM1sSCeUL — Bleacher Report (@BleacherReport) 3 de enero de 2018

La intención del argentino Emanuel Ginóbili era dar un pase a un compañero de equipo, pero 'falló' y acabó convirtiendo involutariamente un insólito tiro de tres puntos.El basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili, del equipo de la NBA San Antonio Spurs (Texas, EE.UU.), anotó en la cancha de los New York Knicks el que probablemente haya sido el triple más extraño de toda su carrera deportiva, informa el diario La Nación.El insólito triple del escolta argentino desconcertó a todos, hasta el punto que ninguno de los árbitros presentes se dio cuenta.Cuando los Knicks cogieron la pelota y lanzaron un contraataque, Ginóbili gesticuló ostensiblemente para llamar la atención sobre lo sucedido hasta conseguir detener juego y que los jueces hicieran finalmente subir el triple al marcador."Lo vi a LaMarcus adelante y se la quise tirar por arriba y rápido, porque él ya estaba en la pintura desde hacía un tiempo. E indudablemente me salió un poco más fuerte, pero entró de una manera que fue una belleza.Creo que, tirando normal, no metí una así de bien en todo el año", explicó Ginóbili."Cuando vi que entró y que ellos salieron rápido, sin que nadie marcara nada, me volví loco. Una vez que una pelota entra así, ¿cómo no lo van a contar?.Después vi el banco, porque en un momento pensé que estaba equivocado yo. Y cuando veo que en el banco estaban todos locos porque no la habían cobrado, traté de llamar la atención de los árbitros para que hicieran algo. No sé qué, pero algo tenían que hacer. Yo me había dado cuenta que había entrado", relató el argentino.El partido, disputado este martes en el Madison Square Garden de Nueva York, acabó con la victoria del equipo texano por 100 a 91.Fuente: ACTUALIDAD.RT.COM