¿Cuándo se vio por primera vez un beso interracial en la tv?

(Tomada de la Red)

Corría el 22 de noviembre de 1968. El actor William Shatner, que interpretaba al capitán James Tiberius Kirk, y la actriz Nichelle Nichols, en el papel de la teniente Nyota Upenda Uhura, juntaban sus labios en el capítulo Los hijastros de Platón de la serie Star Trek. La escena fue censurada en varios estados del sur de Estados Unidos. Aunque Shatner aseguró que sus bocas no llegaron ni siquiera a rozarse, el rompedor ósculo se emitió en pleno movimiento reivindicativo de la población negra norteamericana.



Justo antes de esta escena, Nichols había pensado dejar la serie por la escasa relevancia de su personaje, pero fue precisamente el activista Martin Luther King quien la convenció de que siguiera encarnando a la teniente Uhura: no solo era un símbolo de la presencia de su raza en televisión, sino también de las mujeres en algo tan supuestamente masculino como la conquista del espacio.







Curiosamente, la actriz no se lo planteó como un hito en la historia de la televisión. En una entrevista concedida a EMusic.com en 2001, reconoció: “En ese momento no pensé en ello como el primer beso interracial. Acababa de recibir el guion y dije: ‘¡Oh, wow, genial! ¡Vamos a tener algo de romance por aquí! (…) No mucha gente lo sabe, pero originalmente se escribió que el beso fuera entre Uhura y Spock. Sin embargo, Bill Shatner dijo: ‘¡De eso nada! Si alguien va a besar a Nichelle, ese seré yo!’. Así que lo reescribieron y todos nos reímos de ello”. Aunque hubo preocupación por cómo reaccionarían los seguidores de la serie, la propia Nichols explicó que recibieron pocos comentarios negativos y muchísimos positivos.







Si quieres echar un vistazo a la escena, aquí te la dejamos. Como verás, en realidad el beso que se daban Kirk y Uhura era involuntario, forzado por telequinesis por unos malvados alienígenas.