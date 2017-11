¿No quieres ir sola a una boda? Esta chica buscó acompañante por Twitter

(Tomada de la Red)

Madison O'Neill, no imaginó que un tweet iba a desatar una historia de amor. La joven de 20 años oriunda de Iowa en Estados Unidos, no tenía un acompañante para asistir a una boda y decidió recurrir a su cuenta de Twitter para solucionar su problema.Ella preguntó entre sus seguidores quién quería ir con ella y fue así como Charlie Dohrmann, un joven que conocía del colegio, a través de un mensaje directo le ofreció su compañía.Después de una breve conversación dónde se detalló el horario y lugar, el joven le propuso ir con ella sin dudarlo. Aunque O'Neill no estaba segura de la idea, decidió no darle lugar a sus temores y aceptó la oferta.Como Dohrmann se había enterado con pocas horas de anticipación, llamó al trabajo y avisó que no iría porque estaba enfermo. "No quería perderme la boda", aseguró. También admitió que recordaba a la chica del colegio y sabía que "era muy dulce".Una semana después de la fiesta, la pareja empezó a salir y a principios de este mes se comprometieron. En una publicación de Instagram, donde una imagen retrata el momento de la propuesta, O'Neill escribió: "Nunca en millones de años me hubiese imaginado enamorarme de mi molesto compañero de la clase de francés. Seis años después y no puedo esperar casarme con él".Con información de ELHERALDO.COM