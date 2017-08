¡Descubren nueva especie de pez gigante!

(Tomada de la Red)

No todos los días tienes la oportunidad de conocer una nueva especie, única si se trata de un pez gigante de 2 metros y medio.Pero una nueva investigación ha revelado una especie desconocida de un pez luna que había estado escondiéndose en el hemisferio sur. Nombrado como Mola tecta (que es la palabra en latín para ‘escondido’), también es conocido como el pez luna engañoso, porque los científicos nunca habían notado su presencia a pesar de investigar a estos animales durante años.Los pez luna es el pez óseo más grande del mundo, puede llegar a pesar hasta 1,000 kilogramos y miden hasta 3 metros. Tienen cuerpo extremadamente redondos y pareciera que fueron aplastados, al final en lugar de cola, tiene una especie de holanes, indica Muy Interesante La cantidad precisa de especies de pez luna y su relaciones el uno con el otro han sido difíciles de identificar por años, en parte debido a que resulta muy difícil transportarlos y almacenarlo. En este caso, reportado en Zoological Journal of the Linnean Society, se apoyaron en pruebas genéticas para clarificar; de hecho, los investigadores sólo descubrieron el Mola tecta gracias a un estudio genético del tejido del pez luna llevado a cabo por científicos japonenses que revelaron que las secuencias genéticas de éste ejemplar no coincidía con ninguna especie conocida.En inicios, los científicos consiguieron las muestras de tejidos pequeños, por lo que no sabían cómo se veía exactamente este misterioso ejemplar. Para su buena suerte, tres peces luna se encallaron en Christchurch, Nueva Zelanda – los locales tomaron tejido y lo enviaron a los investigadores de la Universidad de Murdoch, en Perth, Australia. Diez días después, otro ejemplar se varo en la costa y entonces los investigadores decidieron tomar un avión y dirigirse hasta ahí.Fue en ese momento que se encontraron frente a frente con el pez misterioso, Marianne Nyegaard, una de las investigadores describió el momento a LiveScience: "Salí y me quedé allí parado, bajo las estrellas, con el océano fluyendo y el enorme pez que yacía en la playa, un monstruo varado y perdido, triste y solitario, pero también hermoso de la manera más extraña, como un regalo precioso del mar, un secreto guardado desde hace tiempo".Supieron que tenían a su pez misterioso. La nueva especie tiene una raya distintiva de piel que divide su cuerpo de su clavus (la estructura redondeada que le da su peculiar forma). Además tiene menos formaciones óseas llamadas osículos en su clavus que el resto de las especies de pez luna. Y su cara es más redonda.Nyegaard y sus colegas reforzaron su análisis con estudios de antiguos especímenes de museos, así como más capturas incidentales de pesca. M. tecta vive en las aguas alrededor del sureste de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y tal vez Chile, concluyeron. Puesto que estos pez luna son tan escurridizos, poco se sabe sobre si están en peligro de la extinción.Es probable que las mayores amenazas para los peces sean el cambio climático y el calentamiento de los océanos, dijo Nyegaard. Como toda la fauna marina, agregó, los peces luna están amenazados por la contaminación plástica en los océanos. Reducir el uso de plásticos, podría ser una manera de asegurar que estos gigantescos panqueques sigan nadando.