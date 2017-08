Contribuciones a la humanidad que fueron obra de los nazis

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Sabías que las leyes actuales de bienestar animal son variaciones de las normas introducidas por el nazismo? Para nadie es un secreto que durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler y los nazis llevaron a cabo infinidad de crueldades en contra de la humanidad, por lo que ese periodo ha pasado a la historia como uno de los más despiadados y aterradores.



Pero dentro de todo lo malo, también realizaron algunas obras que terminaron beneficiando a la sociedad y que hoy por hoy, son imitadas por gobiernos de todo el mundo, aunque claro, con ciertas modificaciones.



No se trata de defender ese capítulo oscuro de la historia universal, sino que queremos resaltar que incluso en momentos como ése, el ser humano es capaz de generar grandes ideas que terminan beneficiando.



Curiosamente, se sabe que los temas relacionados con la naturaleza y los animales tenían gran importancia dentro del nazismo, y que varios de sus dirigentes eran vegetarianos.



Hicimos una recopilación de las aportaciones del imperio nazi:



1. Conservación de los animales



Los nazis se preocupaban por la conservación de las especies nativas de su país, por lo que aprobaron la Ley Nacional de Caza, que regulaba cuántos animales podrían ser sacrificados por año y establecía las temporadas de caza, la cual se ha ido extendiendo a otros países.



2. Avances de la medicina



Los "médicos del infierno" rompieron la ética científica con las pruebas que aplicaban a prisioneros en los campos de concentración, pero descubrieron información que es utilizada por los científicos actualmente. Buscaban crear compuestos de inmunización y desarrollar antídotos, entre otras cosas.



3. Movimiento Anti-tabaco



Dicen que cuando Hitler dejó este vicio, no soportaba que nadie fumara cerca de él, por lo que se prohibió fumar en restaurantes y transporte público, además de que se reguló su publicidad y se aplicó un impuesto a los cigarros. En su publicidad afirmaban que el cigarrillo devora a los fumadores.



4. Ley contra la vivisección



La Alemania nazi prohibió la disección de animales vivos a través de una ley promulgada en 1933, algo realmente paradójico, cuando te das cuenta que ellos cometían terribles atrocidades con los seres humanos.



5. El "vocho"



El Volkswagen es, literal, "el coche del pueblo". Durante la Alemania nazi se creó el Kdf-wagen, con su aspecto redondo, su motor en la parte trasera y grandes llantas, el cual podría comprarse por unos 990 marcos del Reichm, aunque por un periodo solo se usó con fines militares.



6. Autopistas



No fue una idea original de su gobierno, pero Hitler quería construir la mejor red de carreteras de alta velocidad de Europa y no dudó en ponerla en marcha empleando a más de 100 mil trabajadores, un sistema que después fue "copiado" por todos los países desarrollados.



7. Programas sociales



Éstos se impulsaron bajo la idea de que todos los alemanes debían tener un mismo nivel de vida. "Invierno del socorro" fue uno de los programas más famosos, donde los nazis de alto rango y ciudadanos acomodados, salían a las calles a hacer obras de caridad.



8. Cohetes



Wernher Von Braun, el hombre que inventó los cohetes como los conocemos hoy, fue miembro del partido nazi. Ayudó a su país y a los Estados Unidos en el uso de estos aparatos durante y después de la II Guerra Mundial. Desarrolló el cohete Saturno V, que ayudó al hombre a llegar a la Luna, en 1969.



9. Cine



Joseph Goebbels es considerado la mente maestra detrás de la campaña propagandística de Hitler, y sabía del poder del cine y la música como técnicas de propaganda. Los alemanes desarrollaron técnicas de grabación y el uso de grúas y un carril de pista para los rodajes.



10. Moda



Las diferentes tonalidades grises, botas de cuero y suela gruesa, abrigos de piel, son solo algunos de los ingredientes básicos de la moda heredados por los nazis. Como dato curioso, hay grandes hombres de la moda que fueron nazis como Hugo Boss o Adolf Dasller, fundador de Adidas.