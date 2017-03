Lo que sucede si tomas un té de plátano antes de acostarte

(Tomada de la Red)

Todos hemos tenido esas noches inquietas que no dejas de girar, y pasas horas mirando el techo, incapaces de obtener más de un par de horas de sueño.



Cuanto más te preocupes por no dormir, más tu mente corre, y lo siguiente que sabes, el sol está saliendo a través de la ventana. Ahora la ciencia te revela una deliciosa receta de té que mejorará tu ciclo permanentemente, y es necesario ya que no dormir tiene graves efectos en la salud.



Los patrones de sueño irregulares o incluso el insomnio pueden provenir de varias cosas diferentes como depresión, estrés y ansiedad. En pocas palabras si tu mente está activa, lo más probable es que no te quedes dormido.



Debes de tener en cuenta que ciertos medicamentos también pueden causar insomnio, como por ejemplo medicinas dolor, antihistamínicos, medicamentos para el corazón y la presión arterial.



Sí, algunos medicamentos pueden en realidad hacerte somnoliento al principio, pero también pueden desencadenar ansiedad que puede perturbar aún más tu descanso. Si sufres uno de estos problemas o tal vez eres adicto a tu teléfono cuando es hora de dormir, te tenemos una solución.



Los plátanos, especialmente las cáscaras, se cargan con potasio y magnesio. Mientras que el magnesio ayuda a prevenir las alteraciones del sueño, los dos juntos trabajan para ayudar a relajar los músculos.



De hecho, el magnesio es uno de los mejores minerales para la relajación.



*Nota importante ésta receta requiere plátanos 100% orgánicos. Los plátanos que no son orgánicos están cargados con plaguicidas nocivos y ya que debes de comer la cáscara hervida, debe ser químico libre.



INGREDIENTES



1 plátano orgánico



1 pequeña olla de agua



Una pizca de canela (opcional)



Todo lo que necesitas hacer es cortar los dos extremos del plátano y colocarlo, pelar y todo, en agua hirviendo. Hervir durante unos 10 minutos.



¡Pruébalo y dinos si lograste dormir mejor!