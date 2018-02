Video viral de enfermera: "Lávense las manos roñosas"

PENSACOLA, Florida(AP)

Una enfermera despotricó sobre el “pozo hediondo de gripe” en las salas de espera de un hospital en un video que se ha vuelto viral.“Lávense las manos roñosas”, dice Katherine Lockler en un video de seis minutos que ha recibido 4,8 millones de visitas desde que lo grabó, furiosa, después de un turno de 12 horas en esta temporada particularmente virulenta de gripe. La madre de cuatro hijos trabaja en varias salas de emergencias de la zona de Pensacola.Dijo que entre 25 y 30 personas suelen pasar horas en las salas de espera mientras los casos más graves reciben prioridad.“Algunos casos no son verdaderas emergencias, pero esperan al lado de la gripe. ¿Y qué pasa? Entraron cinco gripes, salen 15 gripes. Fabuloso”, dijo. “Volverán”.Lockler dijo al diario Pensacola News Journal que su intención no era solo descargar su furia sino emitir un mensaje constructivo desde el punto de vista de un profesional de la salud.“El problema más grave para mí era que la gente viene a atenderse y no solo está expuesta a este horrible virus de la gripe, sino que no toma las debidas precauciones para desinfectarse antes de salir al mundo”, dijo Lockler.Dijo que ha recibido respuestas de todo el mundo al video que tituló “After Work Thoughts” (pensamientos después del trabajo). Señala que la gripe se extiende “como un incendio” y ofrece consejos para proteger la salud. Demuestra el “truco mágico” de estornudar o toser en el pliegue del codo para no llenarse las manos de gérmenes, y lo repite en cámara lenta.“Los microbios fueron a parar a mi manga, no a mis manos”, dice con la mano alzada. “Me asombra ver cuánta gente entra a emergencias, estornuda tapándose con las manos y_ lo veo_ nadie toma el gel”.