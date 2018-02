Qué hacer en caso de Apocalipsis Zombie, según la ciencia

(Tomada de la Red)

Al parecer, todos estaríamos muertos en menos de un año. Un grupo de estudiantes de física de la Universidad de Leicester (Reino Unido) calculó que en tan solo 100 días, los humanos serían superados en número por un millón si el contagioso"virus zombie" apareciera.El trabajo fue publicado en la revista Journal of Physics Special Topics.Después de solo tres meses, el escenario sería bastante terrorífico para la humanidad, pues apenas varios centenares de nosotros seguiría con vida.Incluso si las últimas personas de la Tierra resistieran de alguna manera durante otros nueve meses, es poco probable que puedan repoblar el planeta sin antes ser infectados o comidos.Dado el sombrío pronóstico, puede ser un alivio saber que la investigación se realizó como parte de un ejercicio anual que prueba la capacidad de los estudiantes para aplicar modelos científicos a escenarios hipotéticos, esto es, los científicos no esperan realmente que el mundo tal y como lo conocemos termine.Nuestras posibilidades de sobrevivir no serían muchas, aunque podríamos resistir si logramos desarrollar habilidades de supervivencia efectivas.Sin embargo, teniendo en cuenta que los humanos tenemos bastante pericia adaptándonos y superando la adversidad, los estudiantes rehicieron sus cálculos basándose en el hecho de que los supervivientes mejorarían sus habilidades escapando y matando zombies, y que podrían tener descendencia sin problemas. Podrían aprender, por ejemplo, que el mejor lugar para esconderse es en las montañas y no en los centros comerciales.Teniendo en cuenta las nuevas habilidades de supervivencia de la humanidad, a los humanos finalmente les llevaría alrededor de 1.000 días, o 2.7 años, eliminar a todos los zombies. En otros 25 años, la población humana debería comenzar a recuperarse del ataque, indica.En ambos estudios, los estudiantes tuvieron que decidir sobre una serie de variables, como los parámetros de la infección. Supusieron que un zombie podría encontrar a una persona cada día, y tendría un 90% de posibilidades de infectarle con el virus zombie.Luego usaron una técnica epidemiológica llamada modelo SIR para crear un mapa sobre cómo se propagaría la enfermedad. Usando el modelo, dividieron a la población humana en tres categorías: la población susceptible (S), zombie (Z) y muerta (D).La vida útil de un zombie va de S a Z a D. Los nacimientos naturales y las muertes durante ese tiempo serían bastante insignificantes en comparación con la destrucción causada por el virus zombie.El modelo luego analizó con qué frecuencia los humanos infectados (zombies) entrarían en contacto con humanos no infectados, y qué tan probable era que transmitieran la enfermedad, para ver cuántos humanos podrían sobrevivir.Según otro informe llevado a cabo por científicos de la Universidad de Cornell (EE.UU.), una de las principales claves para la supervivencia ante un apocalipsis zombie es mantenerse en una zona montañosa poco poblada, específicamente en el norte de las Montañas Rocosas en cuanto a Estados Unidos se refiere, indica Muy Interesante "Dada la dinámica de la enfermedad, una vez que los zombies invaden áreas escasamente pobladas, todo el brote se ralentiza... hay menos humanos para morder, así que comienzas a crear zombies a un ritmo más lento", comenta Alex Alemi, coautor del trabajo.¿A dónde irías en caso de un verdadero apocalipsis zombie?