Alternativas más divertidas ¡que el gym!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hacer ejercicio todos los días es importante, pero ¿quién dijo que sólo puede realizarse en el gimnasio? Sé que es el lugar perfecto para hacer, tanto ejercicio de cardio, como entrenamiento de fuerza, pero sinceramente existen opciones más divertidas y entretenidas que el típico gimnasio.



• Clases de baile:



A la mexicana le gusta bailar, y aunque sea posible que ya sepas bailar magistralmente, no te vendría mal explorar tus habilidades y aprovechar algo que tanto te gusta. Aparte de la zumba, hay otras opciones como clases de salsa, hip-hop, k-pop (aunque en pocos lugares) y danza árabe.



• Zumba:



¿Quién no conoce o ha intentado practicar zumba? Si nunca lo has hecho, es entendible, tal vez no sea un estilo para muchos, pero como ejercicio es excelente. No sólo ofrece sesiones de alta intensidad, sino que las clases duran mínimo una hora, y al terminar estarás agotada.



• Yoga:



Dicen que el yoga no es un ejercicio, pero en realidad es uno de los más completos. Además de que hay una parte de meditación, si lo realizas bien y le echas ganas, podrías terminar sudando muchísimo.



Te recomiendo el bikram yoga para tener buenos resultados y pasártela bien.



• Pole dance:



El pole dance es un nuevo concepto dentro del mundo fitness, pero ciertamente está creciendo y tomando mucha popularidad. Ahora en día hay muchos estudios dónde aprender y, la verdad es el deporte MÁS sexy que intentarás en esta vida.



Además de ayudarte a mantener una buena figura, probarás tu fuerza y recuperarás tu confianza en ti misma.



• Desde casa:



Para la mayoría, la idea de salir de casa e ir al gimnasio da muchísima flojera, así que… ¿por qué no hacer ejercicio en tu propio hogar? Ahora en día hay tantas opciones en Youtube, que seguro encontrarás una que te encante y te motive a realizar tus rutinas todos los días.



El chiste es experimentar y atreverse a descubrir cosas nuevas.