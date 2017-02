Marmota pronostica 6 semanas más de tiempo invernal en EU

PUNXSUTAWNEY, Pennsylvania, EU. (AP)

Los entrenadores de la marmota más famosa de Pennsylvania, Punxsutawney Phil, dicen que el roedor peludo pronosticó seis semanas más de tiempo invernal el jueves al amanecer.



Los miembros del Inner Circle del Punxsutawney Groundhog Club, quienes usan sombreros de copa, anuncian el pronóstico de Phil cada 2 de febrero, con base en una leyenda alemana sobre Candlemas.



La leyenda dice que si un roedor peludo ve su sombra ese día, el tiempo invernal continuará. Si no tiene sombra, la primavera llegará antes.



En realidad, el pronóstico de Phil es decidido de antemano por un grupo en Gobbler's Knob, una pequeña colina en las afueras de Punxsutawney, a unas 65 millas (105 km) al noreste de Pittsburgh.



Miles de personas se reunieron desde la noche para esperar el pronóstico.



El pronóstico generalmente es parte de un poema breve, que a veces hace referencia a hechos actuales o cuando los Steelers de Pittsburgh están jugando un comentario sobre el Super Bowl, que generalmente se celebra unos días después.



Este año, Phil habló sobre lo que tenía que hablar y no hizo referencias a fútbol americano, el presidente Donald Trump ni nada parecido.



Los pronósticos de Phil han previsto exitosamente extensiones de períodos invernales en 103 ocasiones y primaveras tempranas en 18 oportunidades, incluso el año pasado, de acuerdo con archivos que datan de 1887.