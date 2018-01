Revelan la lista de las películas más aburridas de todos los tiempos

(Tomada de la Red)

El semanario musical británico New Musical Express (NME) publicó en el mes de diciembre una lista de las películas más aburridas de todos los tiempos.Se trata de una iniciativa del conglomerado multinacional Samsung para celebrar el estreno de 'Washing Machine: The Feature Film', una cinta conceptual que durante 66 minutos muestra el ciclo de lavado de una máquina de lavar ropa, todo en una sola toma y acompañado de una pieza de piano del reconocido compositor británico Michael Nyman.Según la propia compañía, esta creación audiovisual es "infinitamente más interesante" que algunos de los títulos del 'ranking'.El escalafón fue elaborado con base en las opiniones de los "principales críticos de cine" y posteriormente sometido a una votación pública, en la que participaron unas 2.000 personas del Reino Unido.En primer lugar aparece la cinta 'Fifty Shades of Grey'('Cincuenta sombras de Grey') del año 2015, dirigida por Sam Taylor-Johnson, con un 39 % de los votos.El segundo lugar lo ocupa 'The Blair Witch Project' ('El proyecto de la bruja de Blair') con el 29%, seguida por 'Star Wars: Episode I - The Phantom Menace' ('La guerra de las galaxias: Episodio I - La amenaza fantasma'), que obtuvo una 26 % y, en cerrado empate, por 'Brokeback Mountain' ('En terreno vedado' en España y 'El secreto de la montaña' en Hispanoamérica), también con un 26 % de los votos.El listado lo continúan:5. 'Transformers', 20076. 'The Postman' ('Mensajero del futuro' en España y 'El cartero' en Latinoamérica), 19977. 'The Artist' ('El artista'), 20118. 'Australia', 20089. 'Vanilla Sky', 200110. 'Seven Years in Tibet' ('Siete años en el Tíbet'), 199711. 'Batman y Robin', 199712. '2001 A Space Odyssey' ('2001: Odisea del espacio'), 196813. 'Matrix Revolutions', 200314. 'Showgirls', 199515. 'Far and Away' ('Un horizonte muy lejano'), 199216. 'The Tree of Life' ('El árbol de la vida'), 201117. 'Noah' ('Noé'), 201418. 'Meet Joe Black?' ('¿Conoces a Joe Black?'), 199819. 'Lincoln', 201220. 'Cleopatra', 1963.