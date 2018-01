Conoce la impactante foto de una rana con una serpiente al interior de su boca

(Tomada de la Red)

Hay aciertos fotográficos que simplemente nos dejan estupefactos, eso sucedió con la imagen de una enorme rana que en el interior de su garganta tiene un pequeña serpiente.La foto se hizo popular en Reddit, donde se subió con el nombre “One Last Scream Into the Abyssss” o “un último grito en el abismo”.La responsable de esta foto es la fotógrafa Julie-Anne O’Neill en North Queensland (Australia), la imagen fue tomada en el año 2011 mientras caminaba, de pronto escuchó un sonido que se le hizo familiar y allí, detrás de una enorme hoja hizo el hallazgo.confesó O’Neill a National Geografic.¿Qué se ve en la fotografía? Podemos ver como una rama arbórea se traga una pequeña serpiente. Jodi Rowlel, bióloga de conservación y exploradora de National Geographic, identificó la especie en Twitter como una rana arborícola verde de Australia, Litoria caerulea.Normalmente se alimentan de insectos, pero en algunas ocasiones pueden comer otras ranas y también ratones.“La verdad es que tiene más que ver con que la presa sea más pequeña que el tamaño de la boca y que se mueva dentro del campo visual de la rana”, explicó Karen Lips, bióloga de conservación en la Universidad de Maryland, agregando que la mayoría de de los anfibios, reptiles y peces simplemente se traban a la presa entera.Esta vez fue la mala suerte de la pequeña serpiente y la buena suerte de Julie-Anne.Con información de UPSOCL.COM