Youtuber se disculpa por subir video de presunto suicida en un bosque

(Agencias)

El youtuber estadounidense Logan Paul, con 15 millones de usuarios, se vio obligado a pedir disculpas a toda la comunidad después de que publicó lo que llamó "el video más loco y más real nunca antes compartido en sus canales".



Por medio de Twitter, Logan anunció a sus seguidores que realizaría dicho video el pasado 31 de diciembre. Ese día, Paul subió a Internet una grabación en la que aparecía junto a tres amigos paseando por el bosque japonés de Aokigahara, conocido como el "bosque de los suicidios", ubicado en la base del monte Fuji.



De acuerdo con la publicación Dailymail, en la grabación Logan descubre lo que parece una persona que se había colgado de un árbol. La grabación continúa mientras el youtuber indica que "es el momento más real que jamás ha grabado".



El contenido de 15 minutos fue retirado por su creador 48 horas después de su emisión tras las críticas en redes sociales por su tono irrespetuoso.



"Empecemos con esto: lo siento", así comenzó Logan una carta publicada hoy en la que ofreció disculpas.



"Esto es nuevo para mí. Nunca antes me había enfrentado a críticas como ahora, porque nunca había cometido un error como este. Estoy rodeado de buenas personas y creo que tomo buenas decisiones, pero sigo siendo un ser humano. Puedo cometer errores", sostuvo.







El youtuber mencionó que su intención no fue "ganar más visitas" sino "buscar el lado positivo y no causar una ola de negatividad". "Mi propósito ha sido crear una conciencia en torno al suicidio y la prevención del mismo".