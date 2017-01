Esto es lo que sucede en tu cerebro cuando escuchas un chiste

(Tomada de la Red)

¿Qué tienen de gracioso algunos juegos de palabras? Es algo complejo de explicar pero están entre las formas más comunes de expresar el humor.



La escritora Roni Jacobson explicó una investigación publicada en la revista Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, donde habla de cómo nuestras mentes procesan las complejidades del juego de palabras.







Para el estudio, dirigido por la psicóloga de la Universidad de Windsor, Lori Buchanan, un equipo de investigadores presentó a los participantes con un juego de palabras en un lado de su campo visual, de modo que sería procesado primero por un lado del cerebro (las cosas vistas a la derecha ven al hemisferio izquierdo, y las cosas a la izquierda van a la derecha).







Buchanan y sus colegas cronometraron cuánto tiempo tomó a cada participante entender el juego de palabras en la pantalla. En general, encontraron que los juegos de palabras en el campo visual derecho provocaron un tiempo de reacción más rápido, lo que sugiere que el lado izquierdo del cerebro toma la iniciativa cuando se trata de ordenar los juegos de palabras a partir del lenguaje directo.



"El hemisferio izquierdo es el hemisferio lingüístico, por lo que es el que procesa la mayoría de los aspectos del lenguaje del juego de palabras, provocando que el hemisferio derecho capte un poco más tarde", explicó Buchanan en Scientific American.







La interacción entre los hemisferios derecho e izquierdo nos permite cachar la broma en los juegos de palabras, completando la fórmula básica del humor: “la expectativa más incongruencia equivale a la risa", escribió Jacobsen.





"El humor emerge cuando el hemisferio derecho nos indaga a continuación al otro significado no anticipado de la palabra, desencadenando lo que Buchanan llama una "reinterpretación sorpresa ".