Dile adiós al mal olor de tus zapatos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Tus zapatos huelen mal porque los usas constantemente?. No te preocupes, te damos algunos recomendaciones para desaparecer el mal olor del calzado.



1. Cambia las plantillas de tus zapatos (si es que éstos las tienen) y compra unas nuevas.



2. Si tienes tenis te recomendamos que los laves.



3. Frota el interior de tus zapatos con cascara de limón o naranja.

El olor de los cítricos se impregnará en tu calzado.



4. Limpia éstos con abundante alcohol para matar bacterias.



5. Usa talco o spray antibacterial antes de que los uses.



6. Te recomendamos que no utilices el mismo calzado por más de dos días seguidos.