5 síntomas de las úlceras estomacales

Muchas personas alrededor del mundo sufren todos los días los efectos de las dolorosas úlceras de estómago. Aunque no lo creas la mayoría de ellas no son causadas ni por comer alimentos picantes ni por el estrés (aunque pueden agravarlas)Lo que las causa puede ser una bacteria llamada H. pylori o el consumo de aspirina y otro tipo de analgésicos como el ibuprofeno y el naproxeno.¿Sabes cuáles son los síntomas de las úlcera estomacales? A continuación te los contamos.Dolor de estómagoUno de los síntomas más notorios es el dolor de estómago. Más bien es una sensación de ardor en la zona media del abdomen. Lo que ocurre es que las úlceras estomacales son llagas que se encuentran en el revestimiento del estómago o del intestino delgado y reaccionan al tener contacto con el ácido estomacal, indica Informe 21 Ardor y regurgitaciónComo las úlceras están en contacto constante con el ácido estomacal, el dolor de estómago también es acompañado por acidez crónica y regurgitación además de hinchazón y eructos. La toma de antiácidos solo mejora los síntomas de manera temporal, por lo tanto se aconseja ir al médico lo antes posible.Náuseas y vómitosLas náuseas y los vómitos también pueden ser síntomas de la úlcera estomacal. Por lo general se producen mientras se desarrolla. La úlcera provoca que la mucosa estomacal se inflame lo que causa contracciones que son las que nos dan la sensación de náuseas y a su vez las contracciones de los músculos de las paredes abdominales provocan los tan molestos vómitos.Sangre en los vómitos y en la materia fecalLas úlceras pueden sangrar. Es importante que si los vómitos de sangre o material parecido a los granos de café se repiten, visites de inmediato al médico, pues es necesaria una intervención urgente. Lo mismo ocurre si las deposiciones son de color negro. Esto puede ser señal de sangrado estomacal o intestinal.Dolor en el pecho y en la espaldaEl dolor por la úlcera estomacal puede irradiarse hacia la espalda o el pecho. Si la úlcera penetró a través de la pared intestinal, el dolor puede ser aún mayor y de más duración. Esto provoca que sea mucho más difícil de aliviar. En el caso de que no ceda y que empeore cada vez más, dirígete a la sala de urgencias más cercana, sobre todo si empieza de manera repentina.Si tienes todos estos síntomas, no dudes en ir a ver a tu médico lo antes posible, pues cuando la úlcera se instala en el estómago, ¡cada vez duele más! Recuerda que ante cualquier duda, lo mejor será consultar con tu médico.