¿Puede bloquear a cualquier usuario de Facebook?

(Tomada de la Red)

Los usuarios de Facebook pueden bloquear cualquier perfil en la red social –incluso los de políticos y celebridades- para dejar de ver sus publicaciones entre las noticias de su muro.Sin embargo, es imposible bloquear al propio fundador de la plataforma, Mark Zuckerberg, así como a su esposa, Priscilla Chan. Si intenta hacerlo, se abre una ventanilla que advierte que "este perfil no se puede bloquear de momento".Lo único que sí se puede hacer es darse de baja de las publicaciones de Zuckerberg y Chan.Pero incluso así, los mensajes que publica la pareja todavía podrían aparecer entre sus noticias en caso de que uno de sus amigos les pusiera un 'me gusta'.Sin embargo, el diario 'The Guardian' señala que la peculiaridad de estos dos perfiles no es una invención deliberada de Zuckerberg.Según un portavoz de Facebook citado por el medio, "este error no es específico para un solo perfil. Se genera cuando una persona ha sido bloqueada un determinado número de veces".Un exingeniero de Facebook aclaró que el error es un efecto secundario de la manera en que los bloqueos están codificados en la plataforma, y no se trata de una decisión específica para evitar que muchas personas bloqueen a un perfil determinado.