Labiales de "Game of Thrones" y brochas de "Harry Potter"

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si te gusta la fantasía y el maquillaje, éstas son creaciones que debes ver. La mayoría son productos de Storybook Cosmetics, una marca creada por unas trillizas fangirls de lo mágico, místico y hermoso. Tienen, desde delineadores y brochas de "Harry Potter", hasta labiales de "Game of Thrones".



No son nada baratos… de hecho hasta podrían exagerar (arriba de $40 dólares), pero yo diría que por la calidad y el ingenio valen muchísimo la pena.



Se enfocan en los cuentos de fantasía y en las imágenes encontrarás cositas del "Jardín Secreto", "La Bella y la Bestia", "Harry Potter" y "Juego de Tronos".



Harry Potter



Al parecer hay más fans de "Harry Potter" que de otra cosa, así que hay toda una colección de cosméticos de la saga de J. K. Rowling, incluyendo una paleta de brochas, las brochas mismas y delineador.



"Game of Thrones"



"Game of Thrones" está en tendencia ahora porque se acaba de transmitir el último episodio de la penúltima temporada de la serie. Sin embargo, la industria de belleza ha sabido aprovechar el hype y ya lanzaron unas hermosas brochas inspiradas en las casas de Westeros. Y Storybook Cosmetics va a lanzar unos labiales en forma de huevos de dragón.



Cuentos de Hadas



Como podrán ver, hay brochas de flechas para elfos, de rosas de "La Bella y la Bestia" ¡y hasta de unicornios! La verdad es que hay tanta variedad, que seguro encontrarán una que les guste.



Y si no, pueden buscarlas en apps de ventas de china y les prometo que encontrarán de todo; desde de Sailor Moon, Sakura Card Captor, hasta para ¡Halloween!