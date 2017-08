Hombre escaló edificio municipal de Filadelfia

FILADELFIA, PENSILVIA.(AP)

Un hombre publicó un video de sí mismo escalando el municipio y la torre de reloj de Filadelfia, que tiene una altura de unos 152 metros (500 pies).



El hombre se identificó en el video como Carson King y dijo a la televisora KYW-TV, que escaló el edificio este año, mientras hubo andamiaje por remodelaciones y mantenimiento de la estatua de bronce de William Penn, que está en la punta.



King dijo que el video no tiene la intención de alentar a otros a hacer lo mismo. "Recomiendo fuertemente que la gente normal no intente hacer esto".



Agregó que él escaló el edificio para tomar fotos desde un lugar privilegiado.



El portavoz del municipio Mike Dunn dijo que funcionarios han visto el video y han calificado el hecho como "peligroso e ilegal".



No está claro si es que el municipio presentará cargos contra King.