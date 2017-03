(Tomada de la Red)

Es difícil saber qué comer y beber cuando nos duele la garganta. Hoy te explicamos qué tomar para el dolor de garganta, ya que, lo que comes y lo que bebes también es importante para que el cuerpo obtenga los recursos que necesita para sanar e incluso pueden reducir el dolor y acelerar el proceso de recuperación. Qué alimentos son inapropiados y cuales los más aconsejados para el dolor de garganta:



Remedios caseros para el dolor de garganta



Mantenerse hidratado: Beber muchos líquidos no alcohólicos puede evitar que la garganta se seque y se lastime más.



Hacer gárgaras: Hacer enjuagues con agua salada tibia puede reducir la inflamación. Tendremos que añadir sal al agua caliente en una proporción que nos siente bien.



Mantenerse fresco: Importante evitar alimentos y bebidas muy calientes ya que pueden añadir irritación adicional a la garganta



Pastillas para la garganta: Gotas para la tos e incluso caramelos de miel y limón pueden proporcionar alivio.



Cataplasma de manzanilla: En un recipiente con agua hirviendo echamos una cucharada de manzanilla que dejaremos a fuego suave durante 5 minutos. Remojamos un trapo o tela y lo aplicamos sobre el cuello. Cuando se enfríe, repetir la operación cuantas veces se desee. La garganta lo agradecerá.



Analgésicos: El ibuprofeno y el naproxeno pueden reducir los síntomas.



Ambiente húmedo: El aire seco puede provocar que el dolor de garganta empeore. El uso de un humidificador para mantener el aire húmedo puede ser de gran ayuda.





Qué comer y qué beber



Alimentos suaves y bebidas calmantes, como por ejemplo:



Sorbetes de frutas (los helados son calmantes -en su justa medida-)



Zumo de granada (para evitar la infección y reducir la inflamación)

Plátanos (es una fruta suave)



Sopa de pollo (tiene propiedades anti-inflamatorias y ayuda a limpiar las vías respiratorias, lo que puede reducir los síntomas del dolor de garganta)



Té de salvia (esta hierba se ha utilizado para fines curativos durante siglos y puede ser muy útil para las gargantas doloridas)

Cúrcuma (empleado como té o en mezclas de hierbas, se cree que esta especia tiene propiedades curativas, antisépticas y antiinflamatorias)

Miel (un remedio clásico, sabroso y calmante que también es eficaz en la lucha contra las infecciones)

Jengibre (el té de jengibre previene las náuseas pero también tiene propiedades anti-inflamatorias que pueden ayudar contra el dolor de garganta mediante la reducción de la hinchazón y el dolor. Mezclas con jengibre para la garganta pueden ser jengibre, limón y pimienta o jengibre, canela y limón)



Té (cualquier té o bebida caliente que no contenta alcohol ayudará a las personas con dolor de garganta a sentirse mejor)







Entre las soluciones naturales para el dolor de garganta se encuentran el jengibre o la salvia

Yogur (Los alimentos suaves como el yogur o los smoothies que pueden beberse a través de una pajita pueden ayudar a las personas a obtener la nutrición que necesitan mientras calman sus gargantas)

Verduras cocidas (Zanahorias, col, patatas y otras verduras pueden ser útiles para las personas con dolor de garganta, siempre y cuando se cocinen bien hasta que estén tiernas)

Huevos revueltos: Los huevos son una buena fuente de proteínas. Son bastante suaves para una garganta inflamada.





Alimentos y bebidas no recomendables





Alimentos crujientes y duros como galletas saladas, tostadas, nueces o verduras crudas, pueden causar un dolor de garganta más acusado.

Frutos cítricos y zumos: A pesar de que muchas personas recurren al zumo de naranja cuando se resfrían, hacerlo puede hacer que el dolor de garganta empeore. Al ser ácidas, estas frutas pueden irritar la tierna superficie de la garganta.

Alimentos azucarados o encurtidos: Los alimentos hechos con vinagre o sal, como los pepinillos, pueden empeorar la inflamación de la garganta.

Zumo de tomate y salsas: La naturaleza ácida de los tomates provoca el mismo efecto que el zumo de naranja.

Especias: Mientras que algunas especias pueden ayudar a una garganta dolorida otras, como el chile, la nuez moscada o las salsas calientes, pueden provocar que la la inflamación empeore.

Alcohol: Las bebidas y los enjuagues bucales que contienen alcohol pueden causar sensación de escozor. El alcohol en sí mismo también es deshidratante, así que no es recomendable para las personas con dolor de garganta.

Tabaco: Evitar el humo de primera y segunda mano tanto como sea posible.