¿Qué país tendrá la mayor esperanza de vida en 2030?

(Tomada de la Red)

Según las últimas predicciones, en 2030 las mujeres de Corea del Sur superarán la barrera de los 90 años en lo que a esperanza de vida se refiere. En concreto, las niñas surcoreanas nacidas en 2030 tendrán el 60% de probabilidades de llegar a los 90,8 años, y los niños tendrán una esperanza de vida de 84,1 años, también la mayor del mundo para personas de su sexo. Son los resultados de un exhaustivo análisis realizado por científicos del Imperial College London y publicado en la revista The Lancet en el que se emplearon datos de la Organización Mundial de la Salud para desarrollar 21 modelos estadísticos mediante el empleo de estadística bayesiana.



En general, los resultados predicen que la esperanza de vida aumentará en todos los países estudiados, pero el incremento en Corea del Sur será, seguramente, el más espectacular. Según los autores del trabajo, esto se debe a que tanto en este país como en Japón, actualmente líder en esperanza de vida, ha aumentado el estatus económico de la población y el acceso a la educación, la nutrición infantil es mucho más completa, existe un sistema sanitario que garantiza el acceso a la salud y, además, los surcoreanos suelen tener la presión arterial más baja que los habitantes de países occidentales.



España es también uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo y, con respecto a 2010, la de las niñas nacidas en 2030 aumentará 3,24 años y ocuparán el cuarto lugar de la lista (88,07 años), precedidas de Corea del Sur, Francia y Japón. Para los niños el incremento con respecto a 2010 será de más de 4 años, tendrán una esperanza de vida de 83,7 años y ocuparán la séptima posición en la clasificación de los países analizados.







Las claves de la longevidad: nutrición y acceso universal a la salud

Uno de los resultados llamativos es que en Estados Unidos apenas aumentará la esperanza de vida, y esta seguirá siendo una de las más bajas de los llamados 'países desarrollados', situándose a la par que otros Estados con ingresos medios como México o República Checa. Según los autores, se trata de un efecto de las enormes desigualdades sociales que existen en este país, en el que no hay un sistema sanitario público, las tasas de mortalidad infantil y materna son más elevadas, así como el número de homicidios y el índice de masa corporal. De hecho, en algunos grupos sociales de EEUU, la esperanza de vida no solo se estancará, sino que hasta puede descender en los próximos años.



Vivir más de 100 años

Tras uno de sus viajes alrededor del mundo, el periodista Dan Buettner acuñó el término 'Zonas azules' (Blue zones) para referirse a cuatro puntos concretos del planeta en los que un buen número de personas superan la barrera de los 100 años y, además, lo hacen con una forma física muy buena y libres de incapacidades.



En estos lugares el papel de los ancianos es importante: se sienten útiles para su comunidad y llevan una vida social activa



Estos lugares son Cerdeña, en Italia; Okinawa, en Japón, la península Nicoya, en Costa Rica; y Loma Linda, en California. ¿Las claves para llegar a los 100 años? Buettner pasó casi siete años estudiando los modos de vida y las peculiaridades de cada una de estas zonas y las plasmó en su best seller "Las zonas azules". Y, no hay recetas, pues cada lugar tiene costumbres muy distintas, pero observó algunas características clave: una dieta rica en legumbres y verduras, tener una vida activa, y también prestar atención a la mente: muchas de estas regiones se caracterizan por el respeto hacia los ancianos, que tienen una vida social activa y se sienten útiles para el resto de sus conciudadanos.







Retos para el futuro

Los autores del estudio publicado en The Lancet advierten que sus resultados están hechos en base a predicciones que tienen en cuenta las condiciones actuales de los países estudiados. Obviamente, si desapareciera por ejemplo el sistema sanitario universal en alguno de ellos, muy posiblemente la esperanza de vida se vería reducida, y a la inversa.



Además, el envejecimiento de la población también plantea grandes retos para el futuro: garantizar servicios de atención médica y social que permita a las personas llegar a la senectud con calidad de vida, y prestar atención a los sistemas de pensiones públicos. Los autores sugieren también que sería necesario estudiar el retraso en la edad de jubilación, un debate muy de actualidad en estos momentos en países como el nuestro.