¿Estás seguro de que lavas los trastes bien?

(Tomada de la Red)

Aunque pensemos que, cuando limpiamos, nuestra cocina queda libre de bacterias, en muchas ocasiones no es así. No solo se limita a la esponja llena de gérmenes que se encuentra en nuestro fregadero, sino que hay otros muchos errores que cometemos que causan demasiados residuos y propagación de los mismos.El investigador Charles Gerba es microbiólogo en la Universidad de Arizona. Tras numerosos estudios ha llegado a la conclusión de que del 50 al 80% de todas las enfermedades provocadas por comida contaminada se originan en casa.Esos patógenos causan 6,5 millones de casos de gastroenteritis por año.Errores más comunes que cometemos a lavar los platos1. No utilizar el jabón adecuadoEs un error muy común no elegir el detergente correcto, o bien utilizar mucha cantidad de producto.Al utilizar demasiado jabón puede quedar residuos que cubren los platos y termina siendo parte de los alimentos.Todo lo que se necesita es agua caliente y jabón.Lee las etiquetas de los productos limpiadores y sigue las instrucciones que indican la proporción que debes disolver en agua.2. Desperdiciamos mucha aguaEs conveniente poner todos los utensilios en remojo en agua caliente para que la grasa sea más fácil de quitar, y los elementos se sequen más rápido.Si tienes dos piletas, llénalas con agua caliente y pon los platos y cubiertos en remojo.También puedes ponerlos en una palangana en remojo y luego lavarlos y enjuagarlos.Es importante apagar los grifos mientras lavas cada plato de manera individual. Puedes utilizar un pequeño tazón de agua para lavar cada elemento. De esa manera no se desperdicia una gran cantidad de agua limpia.3. Utilizar esponja de plásticoLos niveles más altos de contaminación en la cocina se encuentran en las esponjas y los repasadores. Estos son un hogar perfecto para miles de bacterias como E. coli y Salmonella.Es recomendable usar esponja con fibras naturales, y luego de fregar, colgarlas, para que se sequen completamente. Asimismo, se recomienda cambiarlas cada semana, indica Informe21 4. No lavar correctamente los vasos y los cuchillosEs un error muy común: al lavar de manera rápida los cuchillos quedan una cantidad de residuos entre los dientes. Hay que detenerse más tiempo en esa tarea hasta que desaparezca cualquier rastro de comida.Los vasos también son difíciles, las bacterias de la leche pueden quedar muchas veces en los costados incluso después de lavarlos.Así pues, hay que revisarlos con cuidado y enjuagarlos muy bien para evitar que puedan crecer bacterias fácilmente.5. No lavarse las manos primeroLas manos pueden ser una fuente de contaminación de bacterias y virus. Antes de lavar los platos o colocarlos en el lavavajillas a mano, es importante lavarse las manos con jabón y agua tibia.