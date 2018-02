Estuviste jugando mal al UNO todo este tiempo, ¿lo sabías?

(Tomada de la Red)

Nada como juntarnos en casa de amigos a comer algo y si hay tiempo, sacar un juego de cartas y pasar el rato. Es como volver a épocas donde la tecnología no controlaba nuestras vidas.Salvo porque el UNO también saca nuestro lado salvaje y sentimos que podemos ganarle al otro despiadadamente. ¿Tienes un +4 en tu mano? Entonces tienes en tus manos la decisión de destruir la jugada de tu amigo más cercano.La regla que salva amistades...al menos por un ratoLaToya McCaskill Stallings es quien se dio cuenta de que estábamos jugando mal. Con una simple leída a las reglas que vienen junto con la caja, exterminó todas nuestras jugadas (¿será que nadie había leído antes este trozo de papel?).Lo que dice, básicamente, es que no se puede jugar un +4, a menos que no te quede ninguna otra carta que se pueda jugar. Si alguien sospecha que eso es mentira, puede hacer que muestres la mano, indica Informe21 Si estabas mintiendo, tienes que tomar cuatro cartas, si estaba equivocado, entonces él tendrá que tomar seis cartas del mazo. Si no me crees, las reglas están también en el sitio web oficial.