Hombre de Phoenix gana apuesta a esposa y nombrará Gokú a su hijo

Un hombre de Phoenix ha ganado una apuesta a su esposa por lo que ahora tiene la aprobación para nombrar a su hijo Gokú Sánchez.Carlos Sánchez había dicho en redes sociales que si una fotografía de él colgada en Facebbok llegaba a mil likes su esposa dejaría que su cuarto hijo llevará el nombre de Gokú.Sánchez publicó: "Mi wife said if I get 1 mil like. I can name our son Gokú" (Mi esposa dijo que si tengo mil likes, puedo llamar a nuestro hijo Gokú), publicación que se hizo viral.La publicación no sólo llego a la meta, si no que le rebasó y por mucho pues hasta ahora tiene 1.5 millones de reacciones en su perfil social y hasta creó una página especial en Facebook, "Awaiting Goku's arrival" (Esperando la llegada de Gokú).La pareja creo conmoción en las redes sociales con el anuncio de que el nuevo integrante de la familia llevará por nombre Gokú Sánchez.El hombre es un gran admirador de la serie animada japonesa "Dragon Ball".