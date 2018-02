Hermanas confunden a un cajero de Costco con Maui de 'Moana'

(Tomada de la Red)

Esto es exactamente lo que sintieron estas dos hermanas cuando fueron a una tienda Costco en Hawái. Rella Rivera explicó:“Cada vez que mis hijas vienen a Costco, buscan al semidiós Maui “real”. Will, que aparece en este vídeo, también trabaja como Maui en fiestas y, anteriormente, en el resort Aulani Disney. ¡Gracias, Will, por hacer sonreír a nuestras hijas en cada visita!”.Resulta que este gran hombre tiene un corazón de oro, y disfruta de su parecido con el dibujo animado para hacer sonreír a los niños con su famoso grito, ¡Chee-hooo!¡Continúa hacia abajo para ver el adorable vídeo!Este es el Maui originalEs un adorable personaje de la película "Moana"Y… ¡lo encontraron! Un hombre local llamado Will que también hace ese personaje en fiestas para niñosCon información de BOREDPANDA.ES